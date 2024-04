"M-a luat la biserică, s-a pus în genunchi...". Căsnicia Claudiei Ghițulescu, distrusă de alcool: "El era un băiat foarte bun"

"A fost o legătură foarte frumoasă până la căsătorie. Nu am crezut vreodată că omul ăla poate să se schimbe așa. (...) După 3 ani și jumătate, am avut o mică discuție, simțeam niște lucruri pe care nu știam cum să i le spun.

După jumătate de an, un an ne-am mutat împreună. Când plecam în weekenduri, el lunea nu venea să doarmă cu mine. El se ducea la el la restaurant, avea și el petreceri. Îl vedeam cumva schimbat la telefon. "Cred că-i place să bea", mi-am zis eu. I-am zis lui că nu-mi place lucrul acesta. Eu sunt o persoană sinceră și directă, poate că a fost și greșeala mea că nu am fost mai diplomată. Eu sunt învățată, când un om are ceva, să-l las în pace. Îi spun o dată, de două ori, dar nu e cazul să-i schimb eu viața.

"M-a luat la biserică, s-a pus în genunchi..."

Toată lumea bea, dar important e cum te comporți. Lui i se schimba comportamentul, era mult mai curajos, să nu zic tupeist, mai vulgar, ceva spre direcția asta. Și, la un moment dat, i-am zis că nu-mi plac lucrurile astea și să ne oprim. Făcusem 39 de ani, îmi doream familie și copil. El mi-a recunoscut că are această problemă și mi-a cerut să-l ajut. Și i-am zis: "Bine, dar eu nu știut ce să fac, eu doar îți zic că nu e ok." La un moment dat, iar m-am supărat și i-am zis că nu pot să duc lucrul ăsta. Știa că sunt foarte credincioasă, m-a luat la biserică, s-a pus în genunchi, s-a rugat, mi-a zis "te rog să mă ajuți, am o problemă".

L-am blocat pe telefon și mi-am zis că încep o altă viață. După 9 zile, a zis că vrea să vină să-și ia hainele de la mine. I-am zis să vină, dar că într-o oră trebuie să plec, am un concert la Constanța. Au trecut 30 de minute, eu i-am dat mesaj: "O să-ți las ușa deschisă, eu o să fiu în baie să mă machiez, tu-ți iei totul și pleci". El a zis bine. M-am dus m-am machiat, îmi făceam totul la baie și, când să ies pe ușă, era el cu un buchet de flori și cu un inel și mi-a zis: "Vreau să fii soția mea, nu vreau să ne despărțim."

"El a promis că se schimbă"

Eu zic: "Stai puțin, tu ai venit pentru altceva." Ne-am așezat pe canapea și i-am spus: "Tu știi că lucrurile între noi nu sunt ce trebuie." El a promis că se schimbă. Mă sună Mariana Ionescu în acel timp, cu care cântam în concert. I-am răspuns, am zis că poate are nevoie să intru înaintea ei. Dar ea mi-a zis: "Spune-mi că ai zis da, spune-mi că îți vine inelul." Eu i-am zis: "Maria, nu e ce trebuie." Am spus că în momentul ăla nu pot să dau un răspuns. Toată lumea a început "zii că ai zis da". El era un băiat foarte bun. Ne-am căsătorit", a povestit Claudia Ghițulescu, în podcastul "Povești de film cu Mara Bănică".

În cele din urmă, cei doi s-au despărțit din cauza problemelor cu alcoolul pe care soțul ei le avea.

Sursa: viva.ro

