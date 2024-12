Cum era Dan Capatos să fie bătut măr din cauza Evei Kent. A dezvăluit totul abia acum (VIDEO)

Totul s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, când Eva Kent, o actriță din filme pentru adulți, era asistenta emisiunii „Un Show Păcătos”. Se pare că aceasta avea un iubit gelos, care a hotărât să-și impună propriile reguli, astfel că l-a abordat pe Dan Capatos într-o seară târzie, chiar în redacția emisiunii.

În podcastul I Am Media, Dan Capatos a povestit că în acea perioadă nu avea pază, iar situațiile prin care a trecut au fost destul de tensionate. Iubitul asistentei s-a prezentat sub numele de „Măcelaru”, un apelativ care l-a pus pe gânduri pe prezentator. Acesta i-a spus lui Dan Capatos că trebuie neapărat să vorbească cu el, și asta pentru că sesizase el că echipa emisiunii și-ar bate joc de iubita sa și a pune-o în posturi degradante.

”La ”Un Show Păcătos” când am început, am avut-o pe Oana Eva Kent… Eva Kent era una dintre primele mele asistente. Vedetă porno, actriță porno… nenorocire și… sânge în frizerie. Ba, băiatule, se îndrăgostise unul de ea. Cunoscut ca nume, băiatul celui care are Piața Matache Măcelaru. Chiar așa era și porecla lui. Mihăiță Măcelaru, Dan Măcelaru… Un nume și nu știu cum Măcelaru. Acum noi terminam la 1 noaptea. Eu aveam deasupra undeva în lateralul studioului cabina mea.

Și urc… îți dai seama, lumea rupea ușa la ora aia, aveam și public. De abia așteptau 1 noaptea sa plece acasă. Cam rămâneam singur, eu și un bătrânel care era deghizat…(...) ‘Salut, mă, Dane… știi cine sunt eu?’, ‘Nu știu, frate, să înnebunesc.’, ‘Eu sunt cutăriță Măcelaru.’ Îmi suna mie rău Măcelaru… dacă spunea pianistul… nici aia nu era… profesorul dacă era, pictorul, mai zicea… sculptorul, dar și aia… dau cu dalta. Ba, dar Măcelaru direct te ducea… ok, da. ‘Sunt iubitul Oanei, domne'. Zic ‘iubitul Oanei?’ Deja mi s-a părut wow. Adică Oana care avusese iubiți la fiecare scenă, mulți. Asta ‘Băi… noi trebuie să vorbim că nu se mai poate așa, să știi că sunt foarte nervos, voi vă bateți joc de ea, o luați la mișto. Adică voi credeți că permit așa ceva’.”, a declarat Dan Capatos în podcastul I AM MEDIA.

