"Este periculos. O să-ţi ia lucruri din casă!". Gabriel Cotabiţă, țepuit de Mihai Bobonete: "A numărat nişte dolari… A dat banii pe geam"

Pasionat de pescuit, în tinerețe lui Mihai Bobonete i-a venit ideea de a vinde peştele pe care îl prindea. Într-o zi, stând la marginea drumului cu capturile, s-a oprit la el chiar Gabriel Cotabiţă.

"A numărat nişte dolari… A dat banii prin geam"

"Lui Cotabiţă nu i-am chiar vândut… Am avut intenţia de a-i vinde, cum el a avut intenţia de a cumpăra! Gabi a oprit maşina şi a spus că vrea un peşte. Ne-am dus, am luat peştele din spate, din ladă, şi el a zis că vrea ceva de 20 de kile… Ăsta avea şapte sau opt! Şi, când m-am dus cu cântarul, am pus piciorul pe coadă şi am ridicat şi am întrebat: "Cam de cât aţi vrea să fie?" - "De 20". Și am tras până la 20! El a zis "ăsta e"!

Şi i-am zis: "Îl împachetăm în gheaţă, îl punem într-o folie…" - "Da, da, să ţină până la Bucureşti!" - "Coborâţi?" - "Nu!" A numărat nişte dolari… (...) A dat banii prin geam şi a zis: "Puneţi-l în spate!". Când am deschis, am văzut că bancheta din spate obtura tot până la nivelul ochilor din oglinda retrovizoare. Şi-atunci am luat peştele, l-am pus sub maşină şi m-am aplecat pe portbagaj de două ori… Am închis şi a plecat Găbiţă cu demaraj!”, a spus Mihai Bobonete, în cadrul podcast-ului "Ac de siguranţă".

"Ăsta o să-ţi ia lucruri din casă!"

După opt ani, cei doi s-au reîntâlnit. Actorul era pe scenă, iar artistul l-a recunoscut. Cei doi au stat de vorbă şi s-au amuzat de întâmplare.

"La opt ani diferență, Găbiţă, la Cafe Deco, eu pe scenă, el lângă Dan Chişu. "Mă, Dane, eu îl ştiu pe ăsta!" - "N-ai, mă, e unul de la Craiova, venit…" - "Mă, Dane, e periculos copilul…" - "N-are, mă… e un amărât, vai de mama lui!" - "Mă, Dane, mă, ăsta o să-ţi ia lucruri din casă!". Ceea ce s-a şi întâmplat…

Şi m-a chemat Dan după - "Hai, vino să stai cu noi aici. El e Gabriel Cotabiţă…" - "Zic, e, ce dracu! Nu-l ştiu?". Şi zice: "Eu de unde te ştiu pe tine?" - "Nu ştiu, domnu Gabi!". I-am zis până la urmă, aşa, aşa… "Da, mi-am dat seama că n-am peştele. Am oprit la Slobozia, dar mi-a fost lene să mă întorc!”, a mai povestit Mihai Bobonete.

