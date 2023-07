Stilul alimentar al Teodorei Stoica, după experiența cu cancerul / „La zahăr am renunțat complet” / video

„Fast-food nu mâncam. Ultima dată am mâncat fast-food în 2011 și mi-a fost rău, iar de atunci nu am mai pus gura pe fast-food. Și nu am mai pus.

Eu nu am mâncat prăjeli, nu am mâncat carne 9 ani, pentru că am zis că așa e mai bine pentru animale și oricum nu prea îmi plăcea. Dar mâncam pizza, paste, chestii procesate, chipsuri, care sunt la fel de rele. Cel mai important este să stau departe de uleiurile de rapiță, floarea-soarelui. Astea produc inflamații și dacă am un gol în viață este să stau departe de inflamații.

Înainte făceam și intermittent fasting (n.r. post intermitent) 20 de ore, adică mâncam doar 4 ore pe zi. Eu mănânc carne și brânză, dar să știu că sunt din surse sigure. Adică să știu că puiul este de țară, că vita e grass fed, adică să știu sigur că vaca aia a mâncat doar iarbă și că nu are antibiotice în ea. Acum nu pot să știu sigur, dar din acest motiv m-am orientat către supermarketuri bio și fac ce pot.

Am făcut un curs de nutriție, iar acum sunt nutriționist acreditat. Prietenii mei nu suportă să meargă cu mine nicăieri, pentru că hummusul trebuie să fie fără ulei, salata fattoush fără crutoane, fără roșii pentru că sunt nightshades, adică un grup de legume care au ca o otravă, lectina, și încerc să stau departe de ele pentru că produc inflamații.

Din acest grup fac parte roșiile, vânăta, adică tot ce e bun. Uleiul de măsline este bun, dar să fie din sursă sigură”, a precizat Teodora Stoica.

„La zahăr am renunțat complet”

„Mănânc carne o dată pe săptămână. Mănânc cam patru ouă pe săptămână, pentru că făcând sport am nevoie de proteină. La zahăr am renunțat complet. Mănânc fructe, dar nu mănânc dulciuri. Nu zahăr, nu gluten. Mama îmi face pâinea de hrișcă și arată dubios, dar e destul de bună, merge. Nu mănânc nimic din făină albă. Nu mănânc nici carbohidrați simpli, de exemplu mănânc hrișcă, ovăz și cam atât cred. Totul să fie cât mai puțin gătit, cât mai crud dacă se poate”, a declarat Teodora Stoica.

Fiica lui Meme Stoica, a vorbit în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță, și despre despre boala cruntă cu care s-a confruntat la vârsta de 25 de ani.

„Eram în șoc. Aveam metastaze la plămâni și la coloană”

„Mi-a fost frică să vorbesc despre asta pentru că nu am vrut să dau putere unei boli. Așa că am preferat să nu vorbesc, să evit. Acum 3 ani și jumătate am avut un diagnostic mai greu de digerat. Făceam masaj cu maseurul de la Steaua și mi-a spus: 'Ai un nodul la gât, știai?'. Eu am spus că nu am nodul, ce nodul să am.

M-am uitat în oglindă și era vizibil, era mare. Am fost la puncție și mi-a luat lichid. Timp de două săptămâni am așteptat. Eu nu eram pozitivă cum sunt acum. Eram ipohondră și mă gândeam la ce este mai rău. Alea două săptămâni n-am fost om. Îmi amintesc și acum. Eram în parc cu câinele. Am primit mail-ul și am sărbătorit pentru că era benign. Am zis că am rezolvat și problema asta, dar el tot creștea.

Am fost la Parhon, la domnul doctor Ghemigian și mi-a spus că trebuie să-l scot, pentru că el tot creștea. Mi-a spus că dacă vreau să fac un copil nu o să mai pot să respir de la el, pentru că în sarcină totul se mărește.

Eu trebuia să mă operez la stat, la Parhon, dar domnul doctor era și la privat, la Regina Maria. M-a spus domnul doctor că mă operează a doua zi. Totul este foarte greu de proces. Am ajuns acolo și m-am operat. Nu prea puteam să procesez nimic. Am stat la terapie intensivă o noapte, pentru că așa e procedura. A doua zi când m-am dus în salon era prietenul meu de atunci cu părinții mei și cu părinții lui.

Doctorul vorbea și eu nu înțelegeam nimic. Eram în șoc. Săracul vorbea cu mine. Îmi spunea că nu este așa simplu cum am crezut, că trebuia să fie tiroidectomie totală, că era malign, că aveam metastaze la plămâni și la coloană, la un os. Nu plâng”, a povestit cu lacrimi în ochi Teodora Stoica.

Deși a traversat o perioadă extrem de dificilă, acum este bine.

„Asta am înțeles după o săptămână, de fapt, nici n-am știut de os. Am aflat după mult timp. Am ajuns acasă dărâmată total. Nu mai înțelegeam nimic. După operație trebuie să faci un tratament cu iod radioactiv și este interesant așa pentru oameni, pentru că e atipic. Nu e chimioterapie, nu sunt citostatice. Trebuie să iei o pastilă și să stai 4 zile singur în spital. Eu aveam o mare frică de singurătate.

Doctorul care a examinat proba s-a întrebat cum poate să existe la cineva atât de tânăr. Nu înțelegea, nu își explica. Trei săptămâni am urmat o dietă fără sare, fără alune, fără nimic care conține iod, pentru ca pastila de iod radioactiv să se ducă la toate particulele rămase, la toate resturile din corp și să le elimine. Am stat în spital trei sau patru zile. În ultima zi am mers să fac CT, dar pe imagine se vedeau resturile. Corpul apărea galben, iar resturile erau cu maro. La mine se vedea totul maro. Am trecut și prin asta”, a mai spus Teodora Stoica în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News