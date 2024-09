Irina Rimes, poveste emoționantă despre bunica ei care s-a sinucis. "Cred că am moștenit de la ea această adâncime în gândire și-n simțire"

Irina Rimes a fost invitată în podcastul lui Răzvan Exarhu - Ac de siguranță, unde a vorbit despre "moștenirea" în materie de cântec pe care a primit-o de la una dintre ființele dragi sufletului ei, bunica.

S-a întors în timp și a memorat câteva momente de neuitat din copilărie.

"Eu am crescut cu bunica. Bunica mea a cântat în strană. Nu știu dacă am mai zis asta dar... bunica mea s-a sinucis. N-o să zic cum, pentru că, real, e macabru ce s-a întâmplat acolo. A făcut-o pe când eu aveam o vârstă la care eram destul de conștientă. Pe bunica mea tot Irina o chema. Am primit numele de la ea. Cred că am moștenit de la ea această adâncime în gândire și-n simțire. Tot timpul am simțit așa, dar eu atunci, copil fiind, nu puteam să conștientizez lucrurile astea. Acum când sunt mare și am trăit niște chestii pot să fac această legătură.

Am simțiti tot timpul că am o conexiune cu ea la nivel emoțional. M-a învățat multe lucruri, m-a învățat să cânt... am învățat multe cântece de la ea. Cântam cu ea în biserică. Țin minte că, la un moment dat, era o piesă "nouă", noi o știm, dar pentru ea era ultimul răcnet. "Doi ochi căprui". A auzit la radio piesa asta și a scris-o îm chirilică la ea în caiet. Și mi-a cântat-o o dată.

La mine în cap a rămas foarte în ceață momentul ăsta, dar peste ani am găsit caietul și am văzut versurile scrise de mâna ei în chirilică. "Iubeam și eu cândva doi ochi căprui..." Vezi, asta e piesă recentă, dar pentru ea era muzica nouă. A vrut să se simtă mai tânără cântând ceva nou. Dar de la ea am învățat să cânt. N-am rămas cu toate, cred că am rămas cu două sau trei. E o piesă pe care și acum o cântăm eu cu părinții, când mergem cu colindul, e o piesă care se cântă de Paști. Eu nu știu de ce noi o cântăm de Crăciun" a mărturisit, vizibil emoționată, artista.

Bat clopote de nuntă?

Recent, Irina Rimes a fost cerută în căsătorie de iubitul ei francez, David Goldcher. Și nu oricum. Nu cu un inel, ci cu... un elastic de păr. Invitată în emisiunea „La Măruță”, artista a dezvăluit – sau cel puțin a dat de înțeles – că partenerul ei, cu care are o relație de aproximativ patru ani, a făcut pasul cel mare și a cerut-o de soție. „Când o fi atunci mă voi mărita. Și oricum nu o să știe nici…(…) M-a cerut o dată. Am făcut o dată piese împreună. Noi facem multă muzică împreună și am făcut o piesă în limba franceză, el s-a așezat în genunchi și m-a cerut cu un elastic de păr. Și am zis «da» și aia a fost”, a dezvăluit Irina Rimes.

Cântăreața a mai spus că nu își dorește un inel de logodnă pentru că nu obișnuiește să poarte bijuterii de niciun fel. Astfel, atunci când va veni momentul să fie cerută cu adevărat, preferă ca iubitul ei să o surprindă cu o călătorie. "Oricum i-am zis că dacă vreodată mă cere, am zis că nu vreau inel, oricum eu nu sunt cu bijuteriile, nu port nimic, vreau o călătorie, du-mă într-o călătorie și ăla e inelul”, a mai spus artista.

Întrebată despre copii, Irina a spus că își dorește foarte mult să adopte: „Nu știu câți copii vreau. Îmi doresc să înfiez, asta știu sigur, la momentul potrivit”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News