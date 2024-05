De ce a anulat Dana Marijuana planurile de căsătorie cu iubitul ei. "Se transformă! Mi-a fost teamă să nu facă vreo prostie"

Marijuana, pe numele real Dana Coteanu, cunoscută ca fiind prima solistă de rap și hip-hop din România, anunța în urmă cu o lună că s-a despărțit de iubitul ei. Motivul, spune ea, ar fi fost băutura și viciile bărbatului care-l făceau să fie violent, să jignească și să amenințe, inclusiv pe cei din familia ei. Surprinzător, potrivit Pro FM, artista pare că a lăsat totul în spate și i-a mai dat o șansă celui cu care urma să se căsătorească în toamna acestui an. Spune că deocamdată nu se mai pune problema de căsătorie, dar acceptă în continuare să fie împreună cu el, cu speranța că acesta își va rezolva problemele și va se va ține departe de pahar.

Mai multe dezvăluiri a făcut în emisiunea lui Cristi Brancu, Exclusive VIP:

"Problema lui Valentin este că de fiecare dată când mergeam la prietenii lui sau la prietenii mei, dacă bea un pahar în plus de vin, de orice, devenea cu totul alt om, se transforma total. Nu ținea 10 minute sau un sfert de oră, la el dura ore întregi, trebuia să-l asculți pe el. Vorbește foarte mult la băutură, tare, țipă chiar, urlă și vorbește prost, groaznic de prost. Nu prostii gen înjurături... nici nu pot să zic, nici nu pot să mă exprim.

Groaznic este că își ataca familia, copiii, mă atacă pe mine, adică cei dragi, cei mai dragi lui trebuie să nu mai fie. Dimineața, când se trezea... scuză-mă, n-am vrut, iartă-mă.... Păi da, dar o dată, de două ori, de trei ori... ultima oară s-a lăsat cu poliție chiar! Ne-am strâns și noi, prietenii, la un pahar de vin, el a băut un pic mai mult și a început să vorbească vrute și nevrute, mai mult nevrute. Noi n-am putut să-l oprim, am vrut să-l ducem acasă, să-l liniștim... nimic... mai rău! Eu la un moment dat am plecat acasă, că am zis că pleacă și el de acolo. Nimic! A plecat toată lumea și el a zis că doarme acolo, la oamenii ăia unde eram în vizită. După ce că faci scandal... aberezi trei ore... Da, am chemat poliția ca să putem liniști apele și să plece și el acasă.

"Îi mai dau un ultimatum"

Eu totuși sper să se lase de băutură. Îi mai dau un ultimatum acum, după aia chiar că nu mai... ori da, ori nu. Iar despre nuntă nici nu se mai pune problema. M-a cerut în căsătorie, eu am acceptat, chiar mă pregăteam pentru nuntă. Acum stăm separat. Mi-aș fi dorit să stea cu noi numai că iarăși... probleme. Face urât de tot, cu vecinii, cu poliție... doar când bea, în rest e cuminte.

Eu am nevoie de susținere, de cineva care să mă iubească, n-am nevoie de episoade din astea. Ar trebui un pic tratament. Că eu mă tratez ca să nu mă transform. Dacă nu mă tratez nici eu nu sunt bine. Și nu de la băutură, eu sunt așa că așa sunt eu.

Când i-am zis că nu ne mai căsătorim a fost foarte supărat. Valentin avea niște haine la mine, i le-am dus și... a îngenuncheat în fața mea, tremura și era rece... L-am luat în brațe, l-am pupat și am zis... n-am cum să-l las așa. Plus că mi-e frică. Am observat că bărbații sunt mai sensibili la despărțiri, divorț, sentimente... Am zis să nu facă vreo prostie, cine știe..." a mărturisit Dana Coteanu în emisiune.

