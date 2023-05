Alina Eremia a spus ce a rănit-o cel mai tare la oamenii din jur: Cumva e și un mod de a-ți deschide ochii, că poate persoana aia nu are ce căuta în viața ta

„Cel mai tare mă dezamăgesc oamenii care nu își respectă cuvântul dat și mi se pare că e o calitate destul de rară. Știi că oamenii promit, dar nu se țin de promisiune. Minciuna cred că poate fi iertată dacă este recunoscută. Unii oameni mint ca să mascheze un adevăr care poate fi dureros pentru alții. În contextul ăsta să zicem că este mai acceptabil, dar nu-mi plac oamenii care au senzația care te pot lua de fraieră și că deși tu le dai ocazia să spună adevărul, insistă cu minciuna.

Cumva e și un mod de a-ți deschide ochii, că poate persoana aia nu are ce căuta în viața ta. Și mai bine vă dați mâna sau de multe ori să se răcească lucrurile de la sine. Niciodată nu mi-a plăcut să scot ochii cuiva, să-i spun că știu că a mințit. Adică ce sens are? Eu știu că ai mințit, tu știi că ai mințit. Nimănui nu-i place să fie trădat, în general. Adică nu este ceva ce mulți acceptă. Dar trădarea are și ea diverse forme. (...) Cred că în căutarea mea spre adevăr mi se arată”, a spus Alina Eremia.

Momentele grele din carieră

„Nu m-a primit toată lumea cu ușa larg deschisă. Nu toată lumea te place. Au fost oameni de-a lungul carierei mele care mi-au spus că sunt prea nazală și nu am cum să reușesc în industria muzicală sau că nu am cum să mă desprind cumva de imaginea Lala Band și de formație sau că felul în care arătam la momentul respectiv nu era ideal, că eu eram mai plinuță.

Nu era pe vremea când pierdusem kilogramele. Au fost oameni care pe mine m-au motivat. Le mulțumesc oamenilor care nu au avut încredere în mine pentru că efectiv m-au determinat să fiu cea mai bună variantă a mea și să le demonstrez contrariul. Se poate! Mi se pare că tu trebuie să fii primul om care are încredere în tine”, a mai precizat Alina Eremia în cadrul podcastului.

