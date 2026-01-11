Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări

Poliţia din Ecuador a anunţat duminică desfăşurarea unei anchete după descoperirea cinci capete umane tăiate pe o plajă turistică din sud-vestul Ecuadorului, însoţite de un mesaj de avertizare, transmite France Presse.

Mesaj de amenințare găsit lângă resturile umane

Descoperirea macabră a fost făcută în Puerto Lopez, în provincia Manai, o destinaţie populară pentru observarea balenelor, unde la sfârşitul lunii decembrie nouă persoane au fost ucise, printre care şi un bebeluş, în violenţe atribuite de autorităţi confruntărilor dintre bande rivale.

Duminică, pe reţelele sociale au circulat imagini care arătau cinci capete legate cu frânghii de doi stâlpi de lemn, cu faţa spre mare, în mijlocul nisipului. Alături, pe o scândură de lemn era scris un mesaj ameninţător destinat membrilor bandelor care extorchează comercianţii şi locuitorii în schimbul unei presupuse protecţii.

#URGENTE ???? || Cinco cabezas humanas fueron halladas en una playa del cantón Puerto López, en la provincia de Manabí, la mañana del domingo 11 de enero de 2026.

-

Revisa la nota: https://t.co/L9zEYk79as pic.twitter.com/ix8Br6izgn — RTS (@RTSEcuador) January 11, 2026

#MUNDO| La Policía de Ecuador encontró cinco cabezas humanas colgadas con un mensaje de advertencia en una playa turística en Puerto López, provincia de Manabí. El crimen habría ocurrido enmarcado en disputas por extorsiones a comerciantes de la región.



Junto a las cabezas… pic.twitter.com/0N200Ke3YG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 11, 2026

„Poporul este al nostru. Dacă continuați să furați de la pescari, deja am început să cerem carnetul de vaccinare sau alte documente de identificare. Cei care nu le au vor muri în același mod, cu membrele rupte. Semnat: Anonim”, se arată în traducerea aproximativă a mesajului.

Ecuadorul, situat între cei doi principali exportatori mondiali de cocaină, Columbia şi Peru, a cunoscut o recrudescenţă a violenţei din cauza luptelor dintre bandele criminale legate de cartelurile mexicane şi columbiene.

În pofida politicii de combatere a crimei organizate a preşedintelui ecuadorian Daniel Noboa, în primele şase luni ale anului 2025 au fost comise peste 4.600 de omoruri în această ţară cu puţin peste 18 milioane de locuitori, ceea ce reprezintă o creştere de 47% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, scrie Agerpres.

