Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Data publicării: 23:11 11 Ian 2026

Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Autor: Iulia Horovei

ecuador crima Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări. Captură de ecran Ecuador En Directo, X

Poliția din Ecuador a început o anchetă după descoperirea macabră a cinci capete umane pe o plajă din provincia Manai.

 

Poliţia din Ecuador a anunţat duminică desfăşurarea unei anchete după descoperirea cinci capete umane tăiate pe o plajă turistică din sud-vestul Ecuadorului, însoţite de un mesaj de avertizare, transmite France Presse.

Mesaj de amenințare găsit lângă resturile umane

Descoperirea macabră a fost făcută în Puerto Lopez, în provincia Manai, o destinaţie populară pentru observarea balenelor, unde la sfârşitul lunii decembrie nouă persoane au fost ucise, printre care şi un bebeluş, în violenţe atribuite de autorităţi confruntărilor dintre bande rivale.

Duminică, pe reţelele sociale au circulat imagini care arătau cinci capete legate cu frânghii de doi stâlpi de lemn, cu faţa spre mare, în mijlocul nisipului. Alături, pe o scândură de lemn era scris un mesaj ameninţător destinat membrilor bandelor care extorchează comercianţii şi locuitorii în schimbul unei presupuse protecţii.

„Poporul este al nostru. Dacă continuați să furați de la pescari, deja am început să cerem carnetul de vaccinare sau alte documente de identificare. Cei care nu le au vor muri în același mod, cu membrele rupte. Semnat: Anonim”, se arată în traducerea aproximativă a mesajului.

Ecuadorul, situat între cei doi principali exportatori mondiali de cocaină, Columbia şi Peru, a cunoscut o recrudescenţă a violenţei din cauza luptelor dintre bandele criminale legate de cartelurile mexicane şi columbiene.

În pofida politicii de combatere a crimei organizate a preşedintelui ecuadorian Daniel Noboa, în primele şase luni ale anului 2025 au fost comise peste 4.600 de omoruri în această ţară cu puţin peste 18 milioane de locuitori, ceea ce reprezintă o creştere de 47% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, scrie Agerpres.

ecuador
crima
oameni
plaja
