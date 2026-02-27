€ 5.0953
Emmanuel Macron, scos din sărite de acordul „vaci pentru mașini". Președintele Franței iese la rampă împotriva Ursulei von der Leyen
Data publicării: 16:25 27 Feb 2026

Emmanuel Macron, scos din sărite de acordul „vaci pentru mașini”. Președintele Franței iese la rampă împotriva Ursulei von der Leyen
Autor: Ioan-Radu Gava

chipul presedintelui frantei emmanuel macron din profil Foto: Agerpres

Potrivit Franței, acordul masiv de tip „vaci în schimbul mașinilor” (n.r. UE - MErcosur) este controversat, deoarece nu a fost încă aprobat oficial de Parlamentul European.

UE va implementa provizoriu acordul său comercial cu blocul sud-american Mercosur, a anunțat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declanșând o reacție negativă din partea oponenților acordului, care au spus că această măsură a scurtcircuitat aprobarea sa formală de către parlamentarii UE, potrivit Politico.

Parlamentarii europeni au votat luna trecută pentru a-l trimite spre revizuire către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, înghețând efectiv ratificarea sa finală pentru o perioadă de până la doi ani.

Von der Leyen a declarat că, după consultări ample atât cu țările membre ale UE, cât și cu parlamentarii, a acționat pentru a-și asigura „un avantaj strategic al primului venit într-o lume cu o concurență acerbă și orizonturi scurte”.

Parlamentul European trimite Acordul UE - Mercosur la CJUE. Daniel Buda: O lovitură directă dată fermierilor români!

Ursula von der Leyen, în război cu Macron din cauza Mercosur

Președintele francez Emmanuel Macron, care s-a poziționat împotriva acordului înainte de votul din luna ianuarie, a criticat decizia. Potrivit președintelui francez, Comisia Europeană a luat o decizie unilaterală de a implementa Mercosur, ignorând parlamentarii UE.

„Pentru Franța, este o surpriză și una neplăcută. Iar pentru Parlamentul European, aceasta este calea greșită”, a declarat Macron într-o declarație televizată.

Fermierii din țara sa, care au luptat mult și din greu împotriva unui acord despre care spun că le amenință mijloacele de trai, au criticat și ei.

„Fermierii noștri nu vor fi sacrificați”, a declarat puternicul lobby agricol francez FNSEA.

„Promovarea legislației, ignorarea sesizării Curții Europene de Justiție, ocolirea statelor membre și a parlamentarilor: aceasta este o negare inacceptabilă a democrației”, a transmis FNSEA.

Acord UE - Mercosur: Europarlamentarul Victor Negrescu, vot în sprijinul fermierilor europeni

Riscuri pentru Acordul Uniunea Europeană - Mercosur

Implementarea ar putea întări opoziția din Parlamentul European, ar putea antagoniza țările sceptice conduse de Franța și Polonia și ar putea duce la picarea acordului atunci când va fi vorba de un vot final.

„Această implementare provizorie a acordului comercial cu Mercosur este antidemocratică. UE, care vorbește întotdeauna despre principiile statului de drept, își încalcă aici propriul proces decizional”, a declarat deputata olandeză Jessika van Leeuwen, care provine din Partidul Popular European, propriul grup al lui von der Leyen.

Totuși, anunțul a fost salutat de Bernd Lange, președintele Comisiei pentru Comerț Internațional a Parlamentului European.

„Ne aflăm într-o situație excepțională în care [Parlamentul European] poate vota doar după CEJ. În același timp, regulile comerciale internaționale sunt încălcate în mod constant de alții”, a declarat social-democratul german într-o postare pe X.

Comisia Europeană a primit undă verde din partea țărilor UE în ianuarie pentru a implementa acordul odată ce țările Mercosur își finalizează propriile aprobări. Atât Argentina, cât și Uruguay au ratificat acordul joi.

ursula von der leyen
emmanuel macron
mercosur
