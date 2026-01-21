€ 5.0961
DCNews Politica Parlamentul European trimite Acordul UE - Mercosur la CJUE. Daniel Buda: O lovitură directă dată fermierilor români!
Data actualizării: 17:44 21 Ian 2026 | Data publicării: 17:04 21 Ian 2026

Parlamentul European trimite Acordul UE - Mercosur la CJUE. Daniel Buda: O lovitură directă dată fermierilor români!
Autor: Doinița Manic

parlamentul european Imagine cu Parlamentul European. Foto: Pixabay

Europarlamentarul Daniel Buda critică dur adoptarea de către Parlamentul European a rezoluției care cere trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE.

21 ianuarie 2026 este o zi neagră pentru fermierii europeni, spune europarlamentarul Daniel Buda. Potrivit acestuia, adoptarea de către Parlamentul European a rezoluției care cere trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE (CJUE), reprezintă "o lovitură directă și brutală dată fermierilor români".

În plus, el avertizează asupra unui alt lucru îngrijorător: Comisia și Consiliul UE pot decide punerea în aplicare a acordului excluzând Parlamentul European din etapa decisivă a procesului.

"O zi neagră pentru fermierii europeni! Votul din Parlamentul European privind trimiterea acordului UE–Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene reprezintă o lovitură directă și brutală dată fermierilor români.

Decizia adoptată astăzi îi lasă pe agricultorii din România și Uniunea Europeană complet descoperiți, fără nicio formă reală și eficientă de protecție, în situația în care Comisia Europeană va decide să pună în aplicare acordul cu statele Mercosur.

Europarlamentarul Daniel Buda: Comisia și Consiliul UE pot decide punerea în aplicare a acordului chiar dacă acesta este trimis spre analiză la la CJUE

Mai grav, din punct de vedere juridic și procedural, Comisia și Consiliul UE pot decide punerea în aplicare a acordului chiar dacă acesta este trimis spre analiză Curții de Justiție a Uniunii Europene, excluzând practic Parlamentul European din etapa decisivă a procesului.

Și ca și cum acest lucru nu ar fi suficient, cele 45 de miliarde de euro suplimentare promise fermierilor români și europeni în noul Cadru Financiar Multianua sunt în mare parte o incertitudine.

Acordul cu Mercosur trebuie văzut ca o oportunitate, iar apărarea sectorului nostru agricol este o necesitate și angajamentul nostru.

Cum se crede ca putem avea un sector agricol puternic într-o economic europeană slăbită?", a scris Daniel Buda pe pagina sa de Facebook.

