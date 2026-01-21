€ 5.0961
Merz critică votul din Parlamentul European și cere aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur
Data publicării: 16:01 21 Ian 2026

Merz critică votul din Parlamentul European și cere aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur
Autor: Elena Aurel

Friedrich Merz Cancelarul german Friedrich Merz. FOTO: Agerpres

Cancelarul german susține aplicarea provizorie a acordului UE-Mercosur, în ciuda solicitării Parlamentului European pentru un aviz al CJUE.

Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat miercuri că acordul de comerţ liber între Uniunea Europeană şi statele membre Mercosur trebuie să fie pus în aplicare provizoriu, în pofida votului din Parlamentul European ce solicită un aviz al Curţii de Justiţie a UE, informează Reuters, AFP şi Agerpres.

Într-o postare pe X, şeful executivului german a opinat că votul din PE, pe care l-a calificat drept regretabil, ignoră realităţile geopolitice.

Convins cu privire la legalitatea acordului (UE-Mercosur), Merz şi-a exprimat dorinţa ca documentul să fie aplicat cu titlu provizoriu.

VEZI ȘI: Victorie de etapă a fermierilor europeni: Acordul UE - Mercosur, trimis la CJUE

Parlamentul European a solicitat un aviz juridic din partea CJUE

Parlamentul European a decis miercuri, la Strasbourg, să solicite Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) să evalueze dacă acordul UE-Mercosur este conform cu tratatele Uniunii Europene.

Cu 334 de voturi pentru, 324 împotrivă şi 11 abţineri, Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care solicită un aviz juridic din partea CJUE cu privire la acord. O a doua rezoluţie ce solicita, la rândul său, o evaluare juridică a primit 225 de voturi pentru, 402 împotrivă şi 13 abţineri.

Temeiul juridic al Acordului de parteneriat UE-Mercosur şi al Acordului comercial interimar va fi acum revizuit de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Parlamentul European va continua examinarea textelor, în aşteptarea avizului CJUE. Doar după prezentarea avizului juridic, PE va putea vota pentru a aproba sau nu acordul. 


VEZI ȘI: Victor Negrescu despre acordul UE - Mercosur: „România are nevoie de comerț, dar nu cu orice preț”

