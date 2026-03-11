Schimbare de securitate pe Aeroportul Otopeni! Cu cât lichid puteți trece

Au fost relaxate condițiile de securitate pe Aeroportul Otopeni. Aeroportul din București se aliniază, astfel, unor mari aeroporturi din Europa.

Lichide, aerorosoli și geluri (LAGs) puteți lua cu voi în cantitate limitată de până la 2 litri fără a fi necesar să le scoateți din bagaj, datorită unui scanner nou, special, care detectează substanțele periculoase sau interzise.

Astfel, Aeroportul Otopeni renunță la limita de 100 de ml de lichid în bagaj. Acum, puteți lua cu voi până la 2 litri de lichid în bagaj, din categoriile ”lichide, aerosoli și geluri”, fără a fi nevoie să le puneți separat pe bandă.

Măsura se aplică și pentru plecările de pe Aeroportul Băneasa.

”Măsura este posibilă ca urmare a investițiilor realizate de Compania Națională Aeroporturi București în tehnologii moderne, de ultimă generație, dedicate controlului de securitate al bagajelor de cabină, aliniind astfel aeroporturile administrate de CNAB la cele mai bune practici internaționale în domeniu. Prin această investiție, compania își consolidează obiectivul de a îmbunătăți constant experiența pasagerilor, asigurând în același timp menținerea celor mai înalte standarde de securitate”, a precizat Bogdan Mîndrescu, directorul general al CNAB.