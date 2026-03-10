€ 5.0955
Stiri

Daciana Sârbu s-a trezit că are cont de TikTok. A avut o surpriză când a aflat cine postează în numele ei
Data publicării: 22:46 10 Mar 2026

Daciana Sârbu s-a trezit că are cont de TikTok. A avut o surpriză când a aflat cine postează în numele ei
Autor: Anca Murgoci

Daciana Sârbu Daciana Sârbu

Daciana Sârbu s-a trezit că are cont de TikTok. Cine i l-a făcut?

Maria, fetița ei cea mică, este un copil plin de energie. Și cum a primit telefon, la 10 ani, i-a făcut cont de TikTok mamei sale. Întâmplarea a povestit-o chiar Daciana Sârbu.

„Maria nu mai are telefon. De ce? Pentru că a avut telefon o lună. Andrei și Irina au primit telefon la 10 ani și am zis că e normal să aibă același tratament și Maria. Așa că la 10 ani a primit un telefon mai vechi, al nostru, cu o cartelă. Nu i-am instalat aplicații, am zis să păstrăm lucrurile așa. După două sau trei săptămâni, a venit Irina și a zis: „Mamă, prietenele mele îmi spun că ai cont de TikTok și că au impresia că postează Maria”. Eu nu știam ce se întâmplă acolo.

Maria își făcuse cont de TikTok pe numele meu și posta. Și avea 2000 de urmăritori. Îți imaginezi ce posta la 10 ani. Tot felul de filmulețe. Filmulețe cu mâncare, în care comenta: „Wow, ce bine mănânc acum”. Nimic grav, adică nu erau lucruri grave. Erau foarte inocente. Dar era cont pe numele meu. Și nu mă întreba cum s-a întâmplat. Da, am investigat. M-am gândit că s-a sincronizat cu contul meu Apple, dar eu nu aveam cont de TikTok. Și totuși a știut să pună și numele meu și să-l găsească. Și avea și 2000 de urmăritori.


Așa că Maria a rămas fără telefon. A înțeles cumva că era grav ce a făcut și că despre telefonul mai discutăm după ce va avea 15 ani. Și întotdeauna… mă surprinde și mă provoacă. Desigur, trebuie mereu să fiu în gardă, să anticipez ce ar putea să facă. Recunosc că faza cu TikTok-ul nu am anticipat-o, iar telefonul este, deocamdată, un pericol. Și nici nu-mi pare rău, pentru că eu cred că telefonul nu este neapărat un lucru bun care să-i ajute, în general”, a povestit Daciana Sârbu la podcastul lui Cătălin Măruță.


„Noi mergem la restaurant și dacă nu există supă, iar ei îi plac foarte mult ciorbele și supele, și nu sunt în meniu, se ridică de pe scaun, merge în bucătărie și bucătarul îi face supă”, a mai zis Daciana Sârbu.

VEZI ȘI: Daciana Sârbu a zis ce i-a lipsit lui Victor Ponta pentru a ajunge președintele României 

daciana sarbu
maria
tiktok
catalin maruta
Comentarii

