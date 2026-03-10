€ 5.0955
|
$ 4.3795
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3795
 
DCNews Stiri Copiii absorb stresul părinților. De ce apare fenomenul tot mai des
Data publicării: 16:41 10 Mar 2026

EXCLUSIV Copiii absorb stresul părinților. De ce apare fenomenul tot mai des
Autor: Alexandra Curtache

Copiii absorb stresul părinților. De ce apare fenomenul tot mai des Copiii absorb stresul părinților. De ce apare fenomenul tot mai des Foto: Unsplash

Invitată în emisiunea Părinți Prezenți, moderată de Loredana Iriciuc, Lavinia Stan, mamă a șase copii și autoarea cărții Organizatorii de Vieți, vorbește despre presiunea pe care societatea o pune pe părinți și despre modul în care aceasta ajunge să fie resimțită de copii.

Lavinia Stan spune că educația presupune, în esență, disciplină și formarea voinței: „Prin excelență educația înseamnă reguli, limite, e o formă de antrenament pur și simplu a voinței. Ori noi nu mai facem asta”, a explicat ea.

Potrivit acesteia, presiunea constantă la care sunt supuși adulții din societatea actuală se răsfrânge inevitabil asupra copiilor.

„Noi, adulții acestor zile, fiind din ce în ce mai presați și sub presiune, copiii noștri plătesc factura presiunii sub care societatea a stat de prea mult timp”, a spus ea.

„Trăim de ani întregi sub presiune”

Autoarea a amintit că sentimentul de nesiguranță nu este unul nou pentru români. Ea își amintește că încă din anii ’90, când s-a născut primul ei copil, fluxul constant de informații negative crea o stare permanentă de tensiune.

„Permanent se întâmpla ceva. Permanent era un dezastru, o schimbare politică, o nenorocire. Când trăiești ani și ani așa, sub un capac și sub o presiune uriașă, lucrurile se adună”, a spus Lavinia Stan.

În opinia sa, emoțiile negative au un impact mult mai puternic asupra oamenilor decât cele pozitive.

„Dacă într-un calup de știri auzi un lucru bun și apoi unul rău, vei rămâne cu impresia emoțională a lucrului rău. Emoția negativă impactează de până la 12 ori mai puternic în sistemul nervos decât emoția pozitivă”, a explicat ea.

Citește și: Generația mamelor care nu mai vor să se „sacrifice”. Ce preț plătesc copiii? Daniela Gavankar, la Părinți Prezenți / VIDEO

Copiii preiau emoțiile părinților

Lavinia Stan consideră că echilibrul emoțional al părinților este esențial pentru dezvoltarea copiilor.

„Dacă părintele nu este echilibrat, nu este centrat, copiii preiau stările astea. Preiau presiunea, nesiguranța, fricile, tensiunea. Preiau absolut toate lucrurile astea”, a spus ea.

De aceea, adulții trebuie să învețe să își gestioneze emoțiile și să își găsească metode de calmare și stabilizare.

Factura instabilității din sistemul educațional

În același timp, Lavinia Stan spune că actuala generație de copii plătește și pentru instabilitatea din sistemul de învățământ.

„Cuvântul reformă cred că a fost pus de milioane de ori în învățământ în ultimii ani. Toate lucrurile astea au generat nesiguranță în părinți”, a afirmat ea.

Potrivit acesteia, lipsa de încredere a părinților în sistem s-a reflectat în relația cu profesorii și școala.

„Există încă elevi care învață din pasiune”

Totuși, Lavinia Stan respinge ideea că elevii de astăzi nu mai sunt interesați de școală.

„Eu văd copii care învață de drag și de pasiune, cu o curiozitate reală pentru ceea ce îi înconjoară”, a spus ea.

În opinia sa, acești elevi reprezintă o resursă esențială pentru societate și ar trebui promovați mai mult ca exemple pozitive.

„Ar trebui să vorbim mai mult despre acești copii. Ei vor deveni medici buni, farmaciști buni, profesioniști de care societatea are nevoie”, a explicat Lavinia Stan.

De ce este important să vorbim și despre lucrurile bune

În final, ea a subliniat că societatea se concentrează prea mult pe aspectele negative.

„Poate ar fi frumos să începem să vorbim mai mult și despre lucrurile bune. Să arătăm că școala încă scoate copii buni, pentru că și lucrurile pozitive pot crea contaminare”, a concluzionat ea. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

copii
presiune
parinti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Investițiile în apărare nu trebuie să fie doar un cost pentru populație. Cătălin Podaru, director general al Leviatan Group, propunere pentru industrie
Publicat acum 30 minute
UE vrea facturi mai mici la energie. Ce le cere statelor membre
Publicat acum 35 minute
SKB Group. Industria de apărare din România prinde viteză: 200.000 mp de capacități industriale și 1.500 de angajați
Publicat acum 49 minute
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a cancerului de colon, pe fondul creșterii numărului de cazuri în rândul tinerilor
Publicat acum 53 minute
Ambasadorul Ucrainei la București, detalii despre ultimele luni de război contra Rusiei: Ne-am aflat în pragul unei catastrofe / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 11 minute
Kremlinul sub tensiune: Apropiații lui Șoigu ar putea declanșa o revoltă. Internetul a fost blocat în centrul Moscovei
Publicat acum 7 ore si 36 minute
Topul politicienilor în care românii au încredere. Nicușor Dan e pe locul 2 - Sondaj INSCOP
Publicat acum 10 ore si 9 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Trump, amenințat direct de Iran / Israelul anunţă lansarea unui "nou val" de atacuri asupra Teheranului
Publicat acum 8 ore si 54 minute
O familie cu un bebeluș de 8 luni nu a avut prioritate în avionul MAE. A primit un răspuns de la Consulat după 10 zile
Publicat acum 10 ore si 21 minute
Iranul îl invită pe Erdogan la discuții după ce NATO a interceptat a doua rachetă deasupra Turciei. ”Vor să semene discordie”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close