Lavinia Stan spune că educația presupune, în esență, disciplină și formarea voinței: „Prin excelență educația înseamnă reguli, limite, e o formă de antrenament pur și simplu a voinței. Ori noi nu mai facem asta”, a explicat ea.

Potrivit acesteia, presiunea constantă la care sunt supuși adulții din societatea actuală se răsfrânge inevitabil asupra copiilor.

„Noi, adulții acestor zile, fiind din ce în ce mai presați și sub presiune, copiii noștri plătesc factura presiunii sub care societatea a stat de prea mult timp”, a spus ea.

„Trăim de ani întregi sub presiune”

Autoarea a amintit că sentimentul de nesiguranță nu este unul nou pentru români. Ea își amintește că încă din anii ’90, când s-a născut primul ei copil, fluxul constant de informații negative crea o stare permanentă de tensiune.

„Permanent se întâmpla ceva. Permanent era un dezastru, o schimbare politică, o nenorocire. Când trăiești ani și ani așa, sub un capac și sub o presiune uriașă, lucrurile se adună”, a spus Lavinia Stan.

În opinia sa, emoțiile negative au un impact mult mai puternic asupra oamenilor decât cele pozitive.

„Dacă într-un calup de știri auzi un lucru bun și apoi unul rău, vei rămâne cu impresia emoțională a lucrului rău. Emoția negativă impactează de până la 12 ori mai puternic în sistemul nervos decât emoția pozitivă”, a explicat ea.

Copiii preiau emoțiile părinților

Lavinia Stan consideră că echilibrul emoțional al părinților este esențial pentru dezvoltarea copiilor.

„Dacă părintele nu este echilibrat, nu este centrat, copiii preiau stările astea. Preiau presiunea, nesiguranța, fricile, tensiunea. Preiau absolut toate lucrurile astea”, a spus ea.

De aceea, adulții trebuie să învețe să își gestioneze emoțiile și să își găsească metode de calmare și stabilizare.

Factura instabilității din sistemul educațional

În același timp, Lavinia Stan spune că actuala generație de copii plătește și pentru instabilitatea din sistemul de învățământ.

„Cuvântul reformă cred că a fost pus de milioane de ori în învățământ în ultimii ani. Toate lucrurile astea au generat nesiguranță în părinți”, a afirmat ea.

Potrivit acesteia, lipsa de încredere a părinților în sistem s-a reflectat în relația cu profesorii și școala.

„Există încă elevi care învață din pasiune”

Totuși, Lavinia Stan respinge ideea că elevii de astăzi nu mai sunt interesați de școală.

„Eu văd copii care învață de drag și de pasiune, cu o curiozitate reală pentru ceea ce îi înconjoară”, a spus ea.

În opinia sa, acești elevi reprezintă o resursă esențială pentru societate și ar trebui promovați mai mult ca exemple pozitive.

„Ar trebui să vorbim mai mult despre acești copii. Ei vor deveni medici buni, farmaciști buni, profesioniști de care societatea are nevoie”, a explicat Lavinia Stan.

De ce este important să vorbim și despre lucrurile bune

În final, ea a subliniat că societatea se concentrează prea mult pe aspectele negative.

„Poate ar fi frumos să începem să vorbim mai mult și despre lucrurile bune. Să arătăm că școala încă scoate copii buni, pentru că și lucrurile pozitive pot crea contaminare”, a concluzionat ea.