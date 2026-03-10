€ 5.0955
|
$ 4.3795
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0955
|
$ 4.3795
DCNews COMPAS Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, sesiune de gândire critică cu Radu Leca și Sorin Ivan
Data actualizării: 17:46 10 Mar 2026 | Data publicării: 17:43 10 Mar 2026

Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, sesiune de gândire critică cu Radu Leca și Sorin Ivan
Autor: Editor Team

Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, sesiune de gândire critică cu Radu Leca și Sorin Ivan Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, sesiune de gândire critică cu Radu Leca și Sorin Ivan

Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu s-au întâlnit cu Radu Leca și prof. univ. dr. Sorin Ivan pentru o sesiune despre gândirea critică.

Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu s-au întâlnit cu Radu Leca, responsabil coaching studenți și cu Prof. univ. dr. Sorin Ivan, într-o sesiune dedicată dezvoltării gândirii critice și analizei comportamentelor din mediul academic și profesional.

În cadrul întâlnirii, Radu Leca a propus un chestionar complex cu 85 de întrebări Da/Nu, conceput pentru a scoate la suprafață reacțiile interioare atunci când observăm situații în care unele persoane par susținute social, academic sau economic fără ca meritul să fie clar al lor.

Exercițiul urmărește identificarea semnalelor legate de:

  • autenticitatea prezentării și a competenței
  • diferența dintre merit real și imagine construită
  • susținerea „din culise” sau favoritismele
  • reacția personală în fața nedreptății

Pe baza răspunsurilor, participanții au analizat două tipuri de reacții psihologice:

  • „Cel ce Nu Acceptă” - persoana care detectează rapid nedreptatea și simte nevoia de corectitudine și merit real.

  • „Cel ce Acceptă” - persoana care preferă să evite conflictul și să își conserve energia, chiar dacă observă ambiguități.

Exercițiul a evidențiat conflictul interior dintre dorința de liniște și nevoia de echitate, un moment pe care mulți îl recunosc ca fiind „momentul zero” - clipa în care nu mai poți ignora ceea ce vezi.

Întâlnirea a fost un exercițiu de conștientizare, integritate și reflecție asupra meritului real într-un sistem social și profesional complex.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

compas
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Investițiile în apărare nu trebuie să fie doar un cost pentru populație. Cătălin Podaru, director general al Leviatan Group, propunere pentru industrie
Publicat acum 30 minute
UE vrea facturi mai mici la energie. Ce le cere statelor membre
Publicat acum 35 minute
SKB Group. Industria de apărare din România prinde viteză: 200.000 mp de capacități industriale și 1.500 de angajați
Publicat acum 49 minute
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a cancerului de colon, pe fondul creșterii numărului de cazuri în rândul tinerilor
Publicat acum 53 minute
Ambasadorul Ucrainei la București, detalii despre ultimele luni de război contra Rusiei: Ne-am aflat în pragul unei catastrofe / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 11 minute
Kremlinul sub tensiune: Apropiații lui Șoigu ar putea declanșa o revoltă. Internetul a fost blocat în centrul Moscovei
Publicat acum 7 ore si 36 minute
Topul politicienilor în care românii au încredere. Nicușor Dan e pe locul 2 - Sondaj INSCOP
Publicat acum 10 ore si 9 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 11: Trump, amenințat direct de Iran / Israelul anunţă lansarea unui "nou val" de atacuri asupra Teheranului
Publicat acum 8 ore si 54 minute
O familie cu un bebeluș de 8 luni nu a avut prioritate în avionul MAE. A primit un răspuns de la Consulat după 10 zile
Publicat acum 10 ore si 21 minute
Iranul îl invită pe Erdogan la discuții după ce NATO a interceptat a doua rachetă deasupra Turciei. ”Vor să semene discordie”
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close