Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu, sesiune de gândire critică cu Radu Leca și Sorin Ivan

Studenții de la Universitatea Titu Maiorescu s-au întâlnit cu Radu Leca, responsabil coaching studenți și cu Prof. univ. dr. Sorin Ivan, într-o sesiune dedicată dezvoltării gândirii critice și analizei comportamentelor din mediul academic și profesional.

În cadrul întâlnirii, Radu Leca a propus un chestionar complex cu 85 de întrebări Da/Nu, conceput pentru a scoate la suprafață reacțiile interioare atunci când observăm situații în care unele persoane par susținute social, academic sau economic fără ca meritul să fie clar al lor.

Exercițiul urmărește identificarea semnalelor legate de:

autenticitatea prezentării și a competenței

diferența dintre merit real și imagine construită

susținerea „din culise” sau favoritismele

reacția personală în fața nedreptății

Pe baza răspunsurilor, participanții au analizat două tipuri de reacții psihologice:

„Cel ce Nu Acceptă” - persoana care detectează rapid nedreptatea și simte nevoia de corectitudine și merit real.

„Cel ce Acceptă” - persoana care preferă să evite conflictul și să își conserve energia, chiar dacă observă ambiguități.

Exercițiul a evidențiat conflictul interior dintre dorința de liniște și nevoia de echitate, un moment pe care mulți îl recunosc ca fiind „momentul zero” - clipa în care nu mai poți ignora ceea ce vezi.

Întâlnirea a fost un exercițiu de conștientizare, integritate și reflecție asupra meritului real într-un sistem social și profesional complex.

