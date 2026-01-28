Într-o lume a fake news-ului, universitatea formează gândire critică. COMPAS, răspunsul educației la haosul informațional

Prof. univ. dr. Iosif Urs, președintele Universității „Titu Maiorescu”, prof. univ. dr. Daniel Cochior, rectorul Universității „Titu Maiorescu” din București, și prof. univ. dr. Sorin Ivan, decanul Facultății de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale, Universitatea „Titu Maiorescu” din București și responsabil coaching studenți, au luat cuvântul în cadrul evenimentului de informare din cadrul proiectului „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” care a avut loc pe 28 ianuarie 2026. De asemenea, am aflat detalii interesante de la Ioana Hainagiu, manager de proiect, și Bogdan Chirieac, jurnalist, fondator DCNews Media Group și PRESS MEDIA ELECTRONIC.

Evenimenul din Aula Magna a Universității „Titu Maiorescu” din București a reunit specialiști din educație, media, psihologie și formare profesională.

Evenimentul s-a bucurat de o participare numeroasă din partea studenților cărora li se adresează proiectul.

Prof. univ. dr. Iosif Urs, președintele Universității „Titu Maiorescu”, despre COMPAS și comunicare

„Pe mine m-au cucerit două cuvinte: Compasul și comunicarea. Nu am înțeles inițial „compas” și „comunicare”, primul pas spre succes. M-am interesat și m-am preocupat să aflu că, dincolo de ideea că este un acronim foarte inspirat, această denumire este profund simbolică. Pentru că, într-adevăr, instrumentul numit compas a fost folosit de exploratori. El este un simbol al căutării soluțiilor, al aflării direcțiilor, te inițiază și îți dă curajul să pornești pe un anumit drum.



Iar comunicarea este, sigur, poarta din interior către exterior, adică trecerea de la vorbe la fapte, de la dobândirea de cunoștințe teoretice la cunoștințe practice, exact ceea ce este specific misiunii noastre universitare. Noi dezvoltăm predarea, transferul de cunoaștere, cercetarea și dezvoltarea practică. Legăm și prelungim curricula universitară din amfiteatru și din aulă către activitățile aplicative, către aplicațiile practice.



Mi se pare că un asemenea proiect este excepțional pentru studenți. Studentul dobândește, la noi, în amfiteatru, cunoștințe teoretice și, de multe ori, rămâne doar cu acestea, fiind greu să se apropie ulterior de piața muncii. Îmi aduc aminte de un film cunoscut, Blonda de la Drept, în care profesorul intră la primul curs, nici nu spune „bună ziua” și întreabă direct: „Ce vrei să ne spui despre speța cutare?”. Ca spectator, am rămas șocat.



La noi, învățământul presupune trei-patru ani de predare și abia în ultimul semestru apare ideea de a face puțină practică. Însă condițiile s-au schimbat, s-au schimbat modul de transmitere a cunoștințelor, modul de asimilare și mijloacele prin care acestea sunt dobândite.



De aceea, un asemenea proiect, care îl învață pe student încă de la început și îl ajută să se preocupe activ de formarea sa, este extraordinar de binevenit. (...) Este un proiect interdisciplinar și, pentru că suntem o universitate comprehensivă, ne bucurăm ca studenții de la Medicină, Drept, Psihologie, Comunicare sau Informatică să participe la un asemenea demers. Vă spun sincer că m-am preocupat de acest proiect și am citit cu interes aspecte esențiale legate de conectarea teoriei cu practica”, a zis, printre altele, prof. univ. dr. Iosif Urs, președintele Universității „Titu Maiorescu”.

Prof. univ. dr. Daniel Cochior, rector: Universitatea are datoria nu doar de a transmite cunoștințe, ci de a forma competențe relevante, gândire critică și responsabilitate profesională

„Prezența dumneavoastră confirmă faptul că dialogul dintre Universitate și mass-media profesionistă nu este doar posibil, ci și necesar, într-o societate în care comunicarea responsabilă devine o condiție a sănătății spațiului public. Doresc să adresez felicitări colegului nostru, domnului profesor Sorin Ivan, decanul Facultății de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale, pentru rolul esențial de mediator al acestui parteneriat între Universitatea „Titu Maiorescu” și DC News, un demers care reflectă viziune instituțională și leadership academic.



Participarea conducerii Universității noastre la acest eveniment dedicat proiectului COMPAS are o semnificație care depășește cadrul formal al unei simple întâlniri de informare. Ea exprimă angajamentul ferm al Universității „Titu Maiorescu” față de o viziune educațională modernă, ancorată în realitățile sociale și profesionale contemporane, dar fidelă valorilor sale academice fondatoare.



Într-un context marcat de accelerarea transformărilor digitale și de presiunea informațională tot mai mare, Universitatea are datoria nu doar de a transmite cunoștințe, ci de a forma competențe relevante, gândire critică și responsabilitate profesională.



Proiectul COMPAS se înscrie firesc în această misiune, deoarece propune un model de colaborare autentică între Universitate și mediul socio-economic, între formarea academică și practica profesională. Colaborarea nu este, în viziunea noastră instituțională, un instrument conjunctural, ci o valoare strategică.



Strategia Universității „Titu Maiorescu” pentru perioada 2024–2029 afirmă explicit necesitatea consolidării parteneriatelor ca fundament al eficacității educaționale, al inserției profesionale și al relevanței sociale a programelor noastre de studii.



În acest sens, COMPAS transformă obiectivele strategice în experiențe reale de învățare pentru studenții noștri. Nu vorbim despre o simplă acumulare de tehnici, ci despre formarea unei autentice culturi profesionale a comunicării.

Comunicarea este un act de claritate intelectuală, de rigoare conceptuală și de responsabilitate publică. Într-o epocă în care granița dintre informație, opinie și manipulare devine tot mai fragilă, Universitatea are obligația de a forma profesioniști capabili să analizeze critic și să construiască discursuri responsabile.



Programul de studii Comunicare și Relații Publice reflectă această abordare prin rezultate ale învățării care integrează cunoștințe teoretice, aptitudini aplicative și responsabilitate profesională. Absolvenții sunt formați să elaboreze proiecte de cercetare și intervenție, să analizeze reprezentările media și să producă conținut adaptat platformelor digitale contemporane.



Proiectul COMPAS potențează aceste rezultate prin mentorat și experiențe practice care consolidează autonomia profesională. În acest context, doresc să adresez o urare sinceră de succes proiectului COMPAS - Comunicarea, primul pas spre succes, precum și echipei de coordonare care îi asigură implementarea. Le doresc coerență, perseverență și capacitatea de a transforma acest proiect într-un reper de bună practică”, a zis prof. univ. dr. Daniel Cochior.

Bogdan Chirieac: Fiecare comunică cu fiecare, prin toate mijloacele moderne pe care le cunoașteți mult mai bine decât mine

„Întotdeauna mă cuprinde nostalgia când intru în aceste săli și în Aula Magna. Sunt indisolubil legat de Universitatea „Titu Maiorescu”, una dintre cele mai prestigioase universități din România, cu anvergură internațională. Cunosc schimburile pe care le realizați cu universități faimoase din Uniunea Europeană. Fiica mea a terminat aici, a absolvit doctoratul și a și predat în această universitate.



Pentru mine este, de fiecare dată, o mare bucurie să mă aflu aici. Noi vom încerca, la DC News Media Group / Press Media Electronic, trusturile noastre de presă, să vă prezentăm moduri de a comunica. Trăim, în acest moment, într-o adevărată nebunie a limbajelor la nivel global. Fiecare comunică cu fiecare, prin toate mijloacele moderne pe care le cunoașteți mult mai bine decât mine.



Eu, cu telefonul meu, nu am acces la toate aceste aplicații, pentru că, în cazul meu, lucrurile au venit mai târziu. Dumneavoastră însă aveți acest acces. Cursurile pe care le vor susține colegii mei, mult mai competenți decât mine, mai tineri și foarte bine pregătiți, vor încerca să vă ajute să înțelegeți cum să comunicați. De pildă, această conferință de deschidere poate fi comunicată în foarte multe feluri.



Pe vremea mea, în presă se spunea: „Nu lăsa niciodată adevărul să strice o știre bună”. Din păcate, acest lucru este valabil și astăzi. Problema fake news-ului rămâne una majoră, pentru care nici măcar inteligența artificială nu a găsit încă soluții clare. Noi vom încerca să vă introducem în culisele unuia dintre cele mai puternice grupuri de presă digitale din România: mediul digital, studioul nostru de televiziune foarte modern și un studio special construit pentru dumneavoastră. Vom încerca să vă ajutăm să vedeți ce se află în spatele știrilor, în spatele inteligenței artificiale care astăzi scrie știri, în spatele camerei de luat vederi. Consider că este un lucru extrem de important.



Puteți comunica în orice fel. Cursurile sper să fie foarte interesante. Avem profesori de prim rang, printre care domnul profesor Sorin Ivan și profesorul Radu Leca, cunoscut în România pentru prelegerile sale. Este aici, lângă mine, o surpriză a acestei întâlniri. Vreau să vă spun că veți învăța să comunicați. Să comunicați, dacă doriți, în favoarea dumneavoastră. Este important atunci când căutați un loc de muncă sau când încercați să vă convingeți un interlocutor. Nu spunem că vă vom învăța să comunicați perfect în câteva ore de curs, dar sperăm ca, împreună cu colegii mei, să vă facem să gândiți cum să comunicați.

Nu vreau să-l uit pe colegul meu, profesor Valentin Vîlcu, de la Universitatea de Jurnalism din București, directorul nostru editorial. Sunteți pe mâini foarte bune și sper ca, la finalul acestui program, care se va desfășura pe parcursul a doi ani, să ne priviți cu drag și să rămâneți printre cititorii numeroaselor site-uri pe care le deținem, care acoperă o plajă largă de domenii: Știri generale, medicale, economice, dar și DefenseRomania, cel mai prestigios site de securitate și politică externă din Europa Centrală și de Est. Sper ca timpul pe care îl veți petrece alături de noi să fie un timp bine folosit”, a zis Bogdan Chirieac, jurnalist, fondator DCNews Media Group și PRESS MEDIA ELECTRONIC.

Ioana Hainagiu, manager de proiect, detalii despre COMPAS: „Comunicarea, primul pas spre succes”

„O să vă prezint, pe scurt, ce reprezintă proiectul COMPAS - Comunicarea, primul pas spre succes. Proiectul este implementat de Press Media Electronic, parte a DC News Media Group, în parteneriat cu Universitatea „Titu Maiorescu”. Proiectul este finanțat prin Programul Educație și Ocupare, cu sprijin din Fondul Social European Plus, din bugetul de stat, precum și printr-o contribuție proprie a beneficiarului. A fost demarat în septembrie 2025, are o durată de 24 de luni și se adresează studenților cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, înscriși la Universitatea „Titu Maiorescu” și cu domiciliul în București sau Ilfov.



În cadrul proiectului ne concentrăm pe trei direcții esențiale: dezvoltarea competențelor antreprenoriale, dezvoltarea abilităților socio-emoționale, susținerea stagiilor de practică, cu precădere în domeniul comunicării.



Prima activitate din cadrul proiectului este cea de informare și familiarizare, reprezentată de evenimente precum cel de astăzi, dar și de întâlniri mai restrânse între colegii mei și studenții de la diferite facultăți. Scopul acestor evenimente este să vă ajutăm să cunoașteți mai bine proiectul, oportunitățile pe care le oferă și pașii necesari pentru a deveni parte din el.



O altă activitate importantă este susținerea atelierelor și cursurilor de antreprenoriat. Aici vom avea workshop-uri dedicate realizării unui plan de afaceri, identificării unor posibile finanțări nerambursabile sau de altă natură, inovației în afaceri și altor teme specifice antreprenoriatului. Chiar dacă, poate, în acest moment nu sunteți interesați să urmați calea antreprenoriatului, vă asigur că informațiile oferite vor fi utile și în alte contexte, fie ca angajați, fie ca parteneri într-o afacere.



O componentă esențială a proiectului o reprezintă stagiile de practică, pe care le considerăm poate cele mai importante. Aici veți lucra alături de experți cu experiență solidă în domeniul comunicării și nu numai. Veți afla direct de la profesioniști care sunt cerințele reale ale pieței muncii și veți avea, de ce nu, oportunitatea de a crea conexiuni și colaborări pentru viitor. O altă parte a proiectului este dedicată dezvoltării personale, nu doar celei profesionale. Vom susține workshop-uri de dezvoltare socio-emoțională, lucrul în echipă, comunicare și leadership. Acestea sunt, pe scurt, cele trei direcții principale ale proiectului: Antreprenoriat, dezvoltare socio-emoțională și stagii de practică. Pe parcurs, odată ce veți intra în proiect, le veți descoperi pe fiecare în detaliu. Rugămintea mea este să participați activ la fiecare întâlnire, să profitați de experiența colegilor mei, să puneți întrebări și să încercați să descoperiți cât mai multe dintre „secretele” meseriei pe care doriți să o practicați cu succes”, a zis Ioana Hainagiu, manager de proiect.

Prof. univ. dr. Sorin Ivan, Decan Facultatea de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale, Universitatea „Titu Maiorescu” din București și responsabil coaching studenți, despre comunicare

„Vă rog să remarcați, și o spun cu toată modestia, deși sunt subiectiv, că avem o participare foarte bună, chiar dacă ne aflăm în sesiune. Vă puteți imagina cum ar fi fost dacă nu eram în sesiune, probabil că sala ar fi fost arhiplină. Aici mă laud puțin. Oricum, vă mulțumim pentru prezență. Mulțumiri speciale trustului DC News, una dintre cele mai prestigioase platforme media din România și extrem de importantă la nivel european, remarcabilă prin profesionalism și imparțialitate. Vă mulțumim pentru faptul că v-ați gândit că ne potrivim în acest proiect, iar noi credem același lucru. Este un prilej extraordinar pentru universitatea noastră să se dezvolte pe direcția stagiilor de practică și a antreprenoriatului. Le-am explicat acest lucru și studenților. Suntem onorați să fim partenerii dumneavoastră, acesta este primul proiect în care colaborăm cu dumneavoastră. Sperăm să fie primul dintr-o serie lungă, în care ne vom dovedi competenți.



Pentru că discuția trebuie să fie interactivă, iar acest lucru îl încurajăm și în comunicare, aș dori să pornesc de la o reflecție a domnului președinte Urs, care a vorbit la început despre semnificația unor termeni precum „compas”, „comunicare” și altele. Plecând de la titlu, avem trei termeni-cheie: compas, comunicare, succes. Poate că cel mai important dintre ei este comunicarea, pentru că acoperă totul. Compasul, ca acronim, le sintetizează pe toate, felicitări creatorilor acestui titlu.



De ce spun acest lucru? Pentru că totul depinde de comunicare. Totul este comunicare. Au spus-o și alții înaintea noastră. Studenții de la Comunicare prezenți aici știu că acesta a fost chiar și un subiect de examen. (...) Comunicarea este fundamentală în orice domeniu. Sigur că prioritatea noastră o reprezintă programele de Comunicare și Relații Internaționale, dar Facultatea de Psihologie este binevenită în acest proiect, la fel și celelalte facultăți ale Universității. Trăim într-o epocă a unui adevărat vortex informațional, în care nu mai distingem clar ce este adevăr și ce este minciună, ce este bine și ce este rău. Triada antică, binele, adevărul și frumosul, este relativizată. Trăim într-o lume a fake news-ului, a deepfake-urilor și a inteligenței artificiale, care poate conduce fie la un progres fabulos al umanității, fie la prăbușiri periculoase. Este era post-adevărului. Este un fenomen înspăimântător: Nu mai avem un adevăr comun, ci fiecare are propriul adevăr, iar aceasta este calea spre haos. De aceea avem nevoie de comunicare, de gândire critică, de educație și de un set solid de valori, repere și principii. Este esențial să fim instruiți, să gândim, să fim buni comunicatori și, în perspectivă, să dobândim competențele necesare pentru integrarea pe piața muncii, pentru a deveni specialiști, competenți și pentru a nu ne lăsa manipulați. De aceea, acest proiect reprezintă o oportunitate reală.

Practica de specialitate este o disciplină obligatorie în toate planurile noastre de învățământ, la toate facultățile, iar dacă tot este obligatorie și avem o asemenea oportunitate, atunci toate condițiile sunt întrunite. Vorbim despre o practică desfășurată într-o formulă complexă, cu modulele despre care s-a vorbit, într-o instituție de prestigiu, la cel mai înalt nivel de profesionalism - DC News. Așadar, dragi studenți, vă felicit că v-ați înscris în acest proiect. Vă vom ghida, așa cum spune titlul, nu chiar pas cu pas, ci făcând chiar mai mulți pași deodată. Profitați de această ocazie. Gândiți-vă că va conta foarte mult în CV-ul vostru și în portofoliul personal să apară mențiunea participării într-un proiect european. Nu voi mai detalia cursurile, deoarece am vorbit deja destul, însă toate sunt construite în jurul acestor obiective esențiale”, a zis prof. univ. dr. Sorin Ivan, decan al Facultății de Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale, Universitatea „Titu Maiorescu” din București și responsabil coaching studenți.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL, în calitate de beneficiar, desfășoară proiectul în perioada 01.03.2025 – 31.08.2027, având ca scop sprijinirea dezvoltării personale și profesionale a studenților prin activități practice și educaționale menite să le îmbunătățească competențele antreprenoriale, socio-emoționale și de integrare pe piața muncii.



Pentru mai multe informații despre programele cofinanțate de Uniunea Europeană, vizitați: https://mfe.gov.ro