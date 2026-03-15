Patru mituri despre grăsime, demontate de experți

Timp de decenii, țesutul adipos (sau, cu alte cuvinte, grăsimea corporală) a fost văzut doar ca un „depozit” pe care organismul îl folosește pentru izolație și combustibil. Cu toate acestea, odată cu mai multe cercetări, a devenit evident că grăsimea este similară cu un organ, producând hormoni și comunicând cu creierul și sistemul imunitar prin semnale.

Deși majoritatea oamenilor se îngrijorează de grăsimea pe care o pot avea pe corp, studiile au descoperit că grăsimea „ascunsă”, sau grăsimea viscerală, este mai dăunătoare sănătății și poate provoca îmbătrânirea organelor. Acest tip de grăsime înconjoară organele și duce la boli cronice.

Și, când vine vorba de tipul de grăsime pe care îl consumăm, mesajul „reduceți (toate) grăsimile” din partea profesioniștilor din domeniul sănătății a devenit o realitate universală. În special în ceea ce privește grăsimile saturate, cum ar fi untul, lactatele integrale sau carnea roșie, recomandările au impus în mod tradițional o limită de până la 10% din caloriile zilnice.

Studii recente au pus sub semnul întrebării acest prag, sugerând că pentru persoanele care au deja un risc scăzut de boli de inimă și niveluri scăzute de colesterol, consumul de grăsimi saturate ar putea să nu aibă un impact atât de mare pe cât se credea anterior. Însă înlocuirea unei surse de grăsime este la fel de importantă ca grăsimea în sine.

Piramida alimentară actualizată din SUA a reînnoit discuțiile despre ce înseamnă să consumi grăsimi sănătoase. Există, de asemenea, o mulțime de concepții greșite despre a fi „gras, dar în formă” sau a fi „slab gras”.

Medical News Today a stat de vorbă cu trei experți - Michelle Routhenstein, dietetician în cardiologie preventivă la EntirelyNourished, Kristin Kirkpatrick și Hector Perez, chirurg bariatric la Renew Bariatrics, pentru a afla mai multe despre care surse de grăsimi sunt cele mai sănătoase, câtă grăsime ar trebui să consume oamenii și dacă a arăta „slab” se traduce prin a fi sănătos.

Sfaturile privind consumul scăzut de grăsimi sunt depășite?

Toți cei trei experți au fost de acord că promovarea alimentelor cu conținut scăzut de grăsimi și limitarea excesivă a consumului de grăsimi sunt sfaturi depășite.

„Preocuparea de a mânca cât mai puține grăsimi posibil este depășită. Cercetările au actualizat ghidurile pentru a se concentra mai mult pe modelele alimentare generale și pe tipul de grăsime consumată, decât pe minimizarea grăsimilor totale cu orice preț”, a spus Routhenstein.

Calitate în detrimentul cantității

Ce ar trebui să mănânci în loc de grăsimi saturate? Cercetările actuale susțin înlocuirea grăsimilor saturate cu grăsimi polinesaturate și mononesaturate, care pot ajuta la scăderea nivelului de LDL sau colesterol „rău”.

Subliniind faptul că grăsimile mononesaturate și polinesaturate sunt benefice pentru sănătatea creierului și a inimii, Kirkpatrick a oferit exemple de alternative mai sănătoase pentru persoanele care doresc să reducă aportul de grăsimi saturate.

„Aceste grăsimi mai sănătoase se găsesc în alimente precum uleiul de măsline extravirgin, avocado, nuci, semințe și pește gras, cum ar fi somonul”, a spus ea.

Poți avea probleme de sănătate legate de grăsime, indiferent de IMC?

„Desigur, și de aceea le cer pacienților mei să nu se bazeze doar pe IMC-ul lor ca indicator de sănătate. Am văzut pacienți de 50 kg cu steatoză hepatică, rezistență la insulină, trigliceride crescute și sindrom metabolic”, a spus Perez.

De asemenea, el a explicat diferența dintre a arăta „slab” și a avea grăsime corporală sănătoasă.

„Acum recunoaștem fenotipul numit «TOFI — Subțire la exterior, grăsime la interior», în care se acumulează grăsime viscerală profundă în ciuda unui aspect exterior normal. Doar pentru că oglinda arată bine nu înseamnă că biologia ta internă este de acord”, a spus el.

Contează locația grăsimii corporale mai mult decât cantitatea?

Cercetările au arătat în mod constant că grăsimea viscerală, sau grăsimea care înconjoară organele, este mai dăunătoare pentru sănătatea metabolică.

Kirkpatrick a spus că locul în care este stocată grăsimea în organism poate fi important pentru sănătatea pe termen lung.

„Locul în care este stocată grăsimea prezice sănătatea mult mai bine decât cantitatea totală de grăsime pe care o aveți. Un IMC slab nu vă imunizează de patologia cauzată de grăsime dacă acea grăsime este depusă central", a subliniat Perez.


















