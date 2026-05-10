BANCUL ZILE|I: Asigurarea de viață

-Bună ziua. Doresc o asigurare de viață.

-Ce dorești tataie. Dar câți ani ai?

-97!

-Și vrei la vârsta dumneata asigurare?

-Vreau să merg cu tata într-o excursie, și e bine să fim asigurați!

-Cu tatăl tău. Păi ce vârstă are el?

-120 de ani!

-Păi, ce căutați voi într-o excursie?

-Ehe, mergem într-o vizită la bunicul.

-Ce spui moșule? Îți bați joc de mine. Câți ani are bunicul tău?

-145!

-Păi, și ce faceți voi acolo?

-Păi, se căsătorește și mergem la nuntă!

-Și de ce însoară tocmei acum?

-Eeee, tâmpenii, știi și tu cum sunt astea, îl forțează părinții!