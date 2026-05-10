BANCUL ZILE|I: Asigurarea de viață

Bancul zilei. Un bătrân se prezintă la un asigurator pentru o poliță de viață.
-Bună ziua. Doresc o asigurare de viață.
-Ce dorești tataie. Dar câți ani ai?
-97!
-Și vrei la vârsta dumneata asigurare?
-Vreau să merg cu tata într-o excursie, și e bine să fim asigurați!
-Cu tatăl tău. Păi ce vârstă are el?
-120 de ani!
-Păi, ce căutați voi într-o excursie?
-Ehe, mergem într-o vizită la bunicul.
-Ce spui moșule? Îți bați joc de mine. Câți ani are bunicul tău?
-145!
-Păi, și ce faceți voi acolo?
-Păi, se căsătorește și mergem la nuntă!
-Și de ce însoară tocmei acum?
-Eeee, tâmpenii, știi și tu cum sunt astea, îl forțează părinții!
de Val Vâlcu