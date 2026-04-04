DCNews Stiri Bancul zilei BANCUL ZILEI: Coana preoteasâ, replică pentru preot
Data publicării: 17:31 04 Apr 2026

BANCUL ZILEI: Coana preoteasâ, replică pentru preot
Autor: Crişan Andreescu

banc5_34674600

Bancul zilei. Nevasta unui preot nu prea bogat vine de la oraş cu o rochie nouă.

Când vede chitanţa de 500 de lei, preotul se face foc:

- Eu pun bani deoparte să avem mâncare şi să întreţin casa, iar tu?

- Bărbate, nu m-am putut abţine, tentaţia era prea mare. Ca şi cum un demon mi-ar fi şoptit: "Iţi stă bine! Iţi stă bine!"

- Păi şi de ce n-ai zis cum te-am învăţat eu: "Îndepărtează-te satană de mine!"

- Aşa am zis, dar el a continuat: "Şi de la distanţă îţi stă bine!"

Vezi și: BANCUL ZILEI: Salutul de dimineață

Cele mai noi știri
Publicat acum 24 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 19 minute
Primele declarații ale lui Răzvan Lucescu, ajuns de urgență la București
Publicat acum 8 ore si 38 minute
Donald Trump acuză kurzii că au furat din armele trimise trimise protestatarilor iranieni: "Au rămas la ei"
Publicat acum 8 ore si 45 minute
Băsescu vrea raționalizarea carburanților: ”Vă spun ca om care a trăit 12 ani în industria asta”
Publicat acum 9 ore si 6 minute
Măsurile Guvernului în criza carburanților. Ionuț Dumitru, consilier al premierului: Nu ne putem aștepta la o intervenție masivă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 24 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
