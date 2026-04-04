BANCUL ZILEI: Coana preoteasâ, replică pentru preot

Bancul zilei. Nevasta unui preot nu prea bogat vine de la oraş cu o rochie nouă.
Când vede chitanţa de 500 de lei, preotul se face foc:
- Eu pun bani deoparte să avem mâncare şi să întreţin casa, iar tu?
- Bărbate, nu m-am putut abţine, tentaţia era prea mare. Ca şi cum un demon mi-ar fi şoptit: "Iţi stă bine! Iţi stă bine!"
- Păi şi de ce n-ai zis cum te-am învăţat eu: "Îndepărtează-te satană de mine!"
- Aşa am zis, dar el a continuat: "Şi de la distanţă îţi stă bine!"
