BANCUL ZILEI: Calitățile miresei

-Pe cine tată?

-Pe Măria lui Gheorghe!

-Dar tată, fata este mută!

-Lasă bă, că nu face scandal când vii târziu acasă!

-Dar tată, aceasta este nu prea aude nici bine!

-Lasă, că-i numai bine, nu te aude când apari într-un târziu acasă!

-Dar tată, Măria nu-i nici virgină!

-Dar măi copile, după atâtea calități se mai acceptă și un mic defect!