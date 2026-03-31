BANCUL ZILEI: Calitățile miresei

Bancul zilei. Măi copile, să știi că ți-am găsit nevastă, i se adresează tatăl fiului său.
-Pe cine tată?
-Pe Măria lui Gheorghe!
-Dar tată, fata este mută!
-Lasă bă, că nu face scandal când vii târziu acasă!
-Dar tată, aceasta este nu prea aude nici bine!
-Lasă, că-i numai bine, nu te aude când apari într-un târziu acasă!
-Dar tată, Măria nu-i nici virgină!
-Dar măi copile, după atâtea calități se mai acceptă și un mic defect!
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News