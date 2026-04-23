DCNews Stiri Bancul zilei TOP bancuri de Sf. Gheorghe
Data actualizării: 10:19 23 Apr 2026 | Data publicării: 07:35 23 Apr 2026

TOP bancuri de Sf. Gheorghe
Autor: Crişan Andreescu

Bancul zilei. Gheorghe a devenit, de-a lungul anilor, un personaj principal în cele mai amuzante bancuri care circulă printre români.

Trebuie să mergem în Italia, îi spune Gheorghe lui Ion.
- De ce, mă Gheorghe?
- Păi acolo iei micul dejun, după care faci dragoste toată dimineaţa. La prânz, o masă bogată, câteva sticle cu vin şi iar dragoste toată după-amiaza, apoi o cină uşoară, cu şampanie şi toate cele şi iar dragoste toată noaptea.
- Bă, eşti nebun, e beton, de unde ştii tu toate astea?
- Mi-a spus fiică-mea!

------------------------------------------------

-De ce pălângi bade Gheorghe?

- Domnu' doftor, 'nainte, când mă uitam la o muiere, gata eram. Amu, pot să mă uit şi-o săptămână...
- Bade dragă, eu sunt doctor de ochi. Matale trebuie să mergi la alt specialist.
- Ba! Eu crez că la ochi îi baiu...
 --------------------------------------------------

- Mă Gheo, găsit-ai tu vreodată bărbaţi străini la tine în şifonier?
- Nu, Ioane, n-am găsit niciun străin, toţi erau români...

----------------------------------------------------

Mă Ioane, eu tot văd la TV și ascult la radio de bursă. Ce e aia bursă?

- Păi, mă Gheo, e cam greu de explicat dar, uite-ți dau un exemplu. Tu ai cumperi o găină care ai face niște ouă. Din ouăle alea ies alte găini care și alea fac ouă. Şi din ouăle alea ies alte găini care şi ele fac ouă. Și tot așe până la un moment dat tu ai câteva sute de capetă de găini. No, și-atunci numa că vine o apă mare și învolburată și aveți toate găinile și le îneacă. Ş-apăi atunci tu imediat te gândeşti… mama mă-sii de afacere, raţe trebuia să cumpăr!

----------------------------------------------

Badea Gheorghe vine cu prietenii la o plimbare prin Bucureşti, cu maşina. 
La un moment dat încurcă circulația în intersecția Universității, unde  un bucureștean țipă la el, pe geam: 
– Bă, Gheorghe, bagă viteză! 
Gheorghe se întoarce spre prieteni și le zice: 
– Vedeți, pe mine mă cunoașteți toată lumea pe la București.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
LOTO: Peste 3,3 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, din 23 aprilie, 2026
Publicat acum 5 minute
Un pilot care îşi făcea selfie a provocat o coliziune în aer între avioane de vânătoare F-15K
Publicat acum 15 minute
PSD pune Guvernul Bolojan pe masa CCR după ce-și retrage miniștrii. Ce se întâmplă cu Executivul după ce rămâne în trei partide
Publicat acum 21 minute
Italia ar putea înlocui Iranul în Cupa Mondială 2026. Propunerea unui emisar special al lui Trump
Publicat acum 21 minute
Accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale, interzis și în Turcia
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 58 minute
Horoscop 23 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 56 minute
TOP bancuri de Sf. Gheorghe
Publicat acum 1 ora si 59 minute
Reacția Kremlinului după ce Ucraina a cerut Turciei să găzduiască o întâlnire Zelenski-Putin
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Tensiuni majore în coaliție: Miniștrii PSD, în prag de retragere
Publicat acum 49 minute
Interpretul de muzică populară Dinu Iancu Sălăjanu, președintele CJ Sălaj, plasat sub control judiciar de DNA
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close