TOP bancuri de Sf. Gheorghe

Trebuie să mergem în Italia, îi spune Gheorghe lui Ion.

- De ce, mă Gheorghe?

- Păi acolo iei micul dejun, după care faci dragoste toată dimineaţa. La prânz, o masă bogată, câteva sticle cu vin şi iar dragoste toată după-amiaza, apoi o cină uşoară, cu şampanie şi toate cele şi iar dragoste toată noaptea.

- Bă, eşti nebun, e beton, de unde ştii tu toate astea?

- Mi-a spus fiică-mea!

-De ce pălângi bade Gheorghe?

- Domnu' doftor, 'nainte, când mă uitam la o muiere, gata eram. Amu, pot să mă uit şi-o săptămână...

- Bade dragă, eu sunt doctor de ochi. Matale trebuie să mergi la alt specialist.

- Ba! Eu crez că la ochi îi baiu...

- Mă Gheo, găsit-ai tu vreodată bărbaţi străini la tine în şifonier?

- Nu, Ioane, n-am găsit niciun străin, toţi erau români...

Mă Ioane, eu tot văd la TV și ascult la radio de bursă. Ce e aia bursă?

- Păi, mă Gheo, e cam greu de explicat dar, uite-ți dau un exemplu. Tu ai cumperi o găină care ai face niște ouă. Din ouăle alea ies alte găini care și alea fac ouă. Şi din ouăle alea ies alte găini care şi ele fac ouă. Și tot așe până la un moment dat tu ai câteva sute de capetă de găini. No, și-atunci numa că vine o apă mare și învolburată și aveți toate găinile și le îneacă. Ş-apăi atunci tu imediat te gândeşti… mama mă-sii de afacere, raţe trebuia să cumpăr!

Badea Gheorghe vine cu prietenii la o plimbare prin Bucureşti, cu maşina.

La un moment dat încurcă circulația în intersecția Universității, unde un bucureștean țipă la el, pe geam:

– Bă, Gheorghe, bagă viteză!

Gheorghe se întoarce spre prieteni și le zice:

– Vedeți, pe mine mă cunoașteți toată lumea pe la București.