BANCUL ZILEI: Poftele unor călugărițe

Una dintre ele o întreabă pe cealaltă:

-Ce-ai zice și de câteva sticle cu bere?

-N-ar strica, dar mi-ar fi cam rușine să cumpăr.

-Nicio problemă, o rezolv eu!

Iau ele o cutie cu șase doze și merg la casă. Casierița se uită lung la ele, la care una dintre ele răspunde:

-Astea sunt ca să ne spălăm părul.

Casierița, fără a mai sta pe gânduri, se apleacă sub tejghea, de unde scoate o pungă cu covrigi:

-Să nu vă uitați bigudiurile!