BANCUL ZILEI: Poftele unor călugărițe

Bancul zilei. Două călugărițe la cumpărături într-un magazin.
Una dintre ele o întreabă pe cealaltă:
-Ce-ai zice și de câteva sticle cu bere?
-N-ar strica, dar mi-ar fi cam rușine să cumpăr.
-Nicio problemă, o rezolv eu!
Iau ele o cutie cu șase doze și merg la casă. Casierița se uită lung la ele, la care una dintre ele răspunde:
-Astea sunt ca să ne spălăm părul.
Casierița, fără a mai sta pe gânduri, se apleacă sub tejghea, de unde scoate o pungă cu covrigi:
-Să nu vă uitați bigudiurile!
de Anca Murgoci
