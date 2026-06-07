Cine este Vladimir Ionaș, posibil viitor ministru al Dezvoltării în Guvernul Tomac. Propunerea care ar schimba România

Vladimir Ionaș este un sociolog cu experiență în sondaje de opinie, metodologie, comportament de vot majoritar/minoritar, marketing și consultanță politică. Acesta este cunoscut în spațiul public mai ales prin prisma analizei politice a sondajelor Avangarde. În trecut, a fost consilier în Guvernul României, pe probleme de politică externă (relațiile SUA-România), dar și pentru relația cu societatea civilă, mediul academic și administrația publică.

Ministerul Dezvoltării este unul sensibil tocmai din cauza legăturii directe cu cu administrația locală, investițiile în infrastructură, relația cu primarii și marile programe de finanțare pentru comunități.

”De aici ar putea pleca toate reformele”

Recent, pentru Radio România Actualități, Vladimir Ionaș declara, despre reforma administrativ-teritorială:

”Atâta timp cât o parte foarte mare a populației românești depinde de UAT-uri care nu se pot autosusține, nici politicile publice pe care statul le-ar gândi nu pot fi implementate, atât timp cât depinde fiecare UAT, fiecare primărie sau consiliu județean, de banii pe care îi primește de la guvern. E nevoie ca de aer, din punctul meu de vedere, pentru supraviețuirea economică a României și a tuturor cetățenilor săi de o reformă administrativ-teritorială, care să reducă, pe de o parte, numărul UAT-urilor, să reducă birocrația și să transforme România, din punct de vedere administrativ, într-o formulă care să funcționeze și care să poată realiza politici publice la nivel mai mare. Diferența uriașă, de exemplu, când vine vorba de proiecte pe fonduri europene, pentru astfel de cazuri între noi și Polonia ține exact de mărimea și amploarea unui astfel de proiect. În momentul în care încerci la nivelul unui UAT mic, care nici nu are partea de cofinanțare și care trebuie să vină către centru pentru acei bani, şi Polonia a putut să ruleze foarte rapid și să implementeze astfel de proiecte, pe când România de fiecare dată s-a blocat și a preferat să stea cu mâna întinsă, UAT-urile să stea cu mâna întinsă către guvern. Cred că de aici ar putea pleca toate reformele, inclusiv cele care țin de rezolvarea unor probleme care țin de diferențele acestea între urban și rural.”

Funcția de ministru ar fi o mare schimbare pentru Vladimir Ionaș, având în vedere că și-a început activitatea în Grupul Avangarde imediat după absolvirea studiilor universitare. El a condus peste 1000 de sondaje, atât la nivel național, cât și la nivel local și a făcut parte din echipa care a realizat Exit Poll-urile la diferite alegeri.