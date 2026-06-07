Cine este Vladimir Ionaș, posibil viitor ministru al Dezvoltării în Guvernul Tomac. Propunerea care ar schimba România

Vladimir Ionaș este un nume cunoscut în spațiul public, prin prisma activității sale de sociolog. El este acum vehiculat pentru funcția de ministru al Dezvoltării în Guvernul Tomac.
Vladimir Ionaș este un sociolog cu experiență în sondaje de opinie, metodologie, comportament de vot majoritar/minoritar, marketing și consultanță politică. Acesta este cunoscut în spațiul public mai ales prin prisma analizei politice a sondajelor Avangarde. În trecut, a fost consilier în Guvernul României, pe probleme de politică externă (relațiile SUA-România), dar și pentru relația cu societatea civilă, mediul academic și administrația publică.
Ministerul Dezvoltării este unul sensibil tocmai din cauza legăturii directe cu cu administrația locală, investițiile în infrastructură, relația cu primarii și marile programe de finanțare pentru comunități.
Recent, pentru Radio România Actualități, Vladimir Ionaș declara, despre reforma administrativ-teritorială:
Funcția de ministru ar fi o mare schimbare pentru Vladimir Ionaș, având în vedere că și-a început activitatea în Grupul Avangarde imediat după absolvirea studiilor universitare. El a condus peste 1000 de sondaje, atât la nivel național, cât și la nivel local și a făcut parte din echipa care a realizat Exit Poll-urile la diferite alegeri.
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