Ce înseamnă „antamat”, cuvântul pe care Grindeanu l-a folosit în conferința de presă de mai multe ori / FOTO generat cu AI

Liderul PSD Sorin Grindeanu a folosit de cel puțin trei ori cuvântul „antamat” atunci când a vorbit despre locuințele afectate de modificarea TVA. Cuvântul apare rar în discursul public, iar mulți români se întreabă care este sensul lui mai exact.

Conferința de presă susținută marți de președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost dominată de discuțiile despre modificarea cotei de TVA pentru achizițiile de locuințe. Liderul social democrat a anunțat că PSD a pregătit un amendament prin care solicită amânarea până la 1 octombrie 2026 a aplicării TVA de 21% pentru anumite tranzacții imobiliare.

În timpul explicațiilor, Grindeanu a folosit de mai multe ori același cuvânt, „antamat”, un termen care nu apare frecvent în limbajul de zi cu zi și care i-a făcut pe mulți să se întrebe ce înseamnă.

De cel puțin trei ori, liderul PSD a recurs la acest cuvânt pentru a descrie situația românilor care au început procedurile de cumpărare a unei locuințe înainte de modificarea legislației fiscale.

Cum a folosit Sorin Grindeanu cuvântul „antamat”

În conferința de presă, liderul PSD a explicat că amendamentul propus urmărește să îi protejeze pe cei care au încheiat înțelegeri înainte ca noul TVA să intre în vigoare.

Sorin Grindeanu a declarat:

„Vă spun că este vorba despre tranzacții care au fost făcute înainte, au fost antamate înainte”.

Puțin mai târziu, acesta a revenit asupra aceleiași idei.

„Noi vorbim de locuințe care au fost antamate înainte de acest TVA și care aveau termen până la 1 august să se închidă”.

Ulterior, liderul PSD a folosit din nou același termen.

„Unde românii nu sunt de vină. Cei care și-au cumpărat, și-au antamat apartamente”.

Repetarea cuvântului a atras atenția deoarece este rar întâlnit în discursul politic și în limbajul uzual.

Ce înseamnă „antamat”, potrivit DEX

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, verbul „a antama” înseamnă „a începe o acțiune”, „a angaja o discuție”, „a trata o problemă” sau „a încheia o înțelegere ori o afacere”.

În funcție de context, termenul poate avea mai multe sensuri apropiate:

a începe sau a pune bazele unei acțiuni;

a negocia sau a iniția o discuție;

a încheia o înțelegere, o afacere sau un angajament.

În cazul declarațiilor lui Sorin Grindeanu, sensul este cel de „a încheia o înțelegere” sau „a contracta” o locuință înainte ca noile reguli privind TVA să intre în vigoare.

Cu alte cuvinte, atunci când liderul PSD spune că apartamentele au fost „antamate”, el se referă la faptul că procesul de cumpărare era deja stabilit între cumpărător și dezvoltator, iar tranzacția a fost convenită înainte de modificarea cotei de TVA.

Un termen cu origini vechi în limba română

Verbul „a antama” apare mai ales în limbajul juridic, comercial sau administrativ. Specialiștii în lingvistică arată că termenul provine din limba franceză, din verbul „entamer”, care înseamnă „a începe”, „a iniția” sau „a deschide”.

De-a lungul timpului, sensul s-a extins și în limba română, fiind folosit pentru situațiile în care o negociere, o tranzacție sau o înțelegere este deja începută ori convenită.