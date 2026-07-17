Angajați ai MApN, cercetați de DNA. Radu Miruță: Două blocuri, construite ilegal la 100 de metri de un depozit de muniție

Ministrul Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / George Călin

18 angajați ai Ministerului Apărării, inclusiv un general de brigadă, sunt cercetați de procurorii DNA, după construcția ilegală a două blocuri, anunță Radu Miruță.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că 18 angajați ai Ministerului Apărării, inclusiv persoane cu funcții de conducere, sunt cercetate de DNA după construcția ilegală a unor blocuri. Potrivit acestuia, două blocuri cu 128 de apartamente au fost construite la aproximativ 100 de metri de un depozit de muniție din Pitești, deși legea impunea o distanță minimă de 200 de metri.

Potrivit lui Miruță, în aprilie 2019, dezvoltatorul a solicitat avizul Ministerului Apărării pentru construirea blocurilor respective, însă instituția a emis un aviz negativ deoarece proiectul nu respecta distanța minimă prevăzută de lege. A urmat și a doua solicitare, respinsă si ea, dar situația s-a schimbat la a treia cerere, deși documentația era identică.

„Două luni mai târziu, la o a treia solicitare identică, cu nerespectarea legii, s-a dat aviz pozitiv. Acela a fost momentul în care s-a ridicat bariera pentru a se demara aceste construcţii. Aici, suplimentar, este o conştientizare şi din partea Primăriei despre ilegalitate, pentru că am găsit un acord semnat la Piteşti între Ministerul Apărării şi Primăria Piteşti cu privire la o limită de 200 de metri distanţă faţă de depozitul de muniţie. Primăria semnase acest acord, exista acel acord şi, cu toate că el exista în primărie şi exista conştientizare despre el, s-a făcut că nu se mai cunoaşte şi s-a dat aviz de a se construi aceste blocuri”, a declarat Radu Miruță, vineri, într-o conferinţă de presă.

Radu Miruță: Sunt 18 oameni din Ministerul Apărării implicaţi

„Sunt 18 oameni din Ministerul Apărării implicaţi. Toţi au fost trimişi pentru cercetare la DNA, oameni cu grade mai mici, însă inclusiv oameni cu grad de general de brigadă. Prin mâna lor a trecut aprobarea unor astfel de decizii”, a mai spus Radu Miruță.

Ministrul interimar al Apărării a solicitat în acest sens șefului Statului Major al Apărării o analiză privind posibilitatea mutării depozitului de muniție, dacă în urma evaluărilor se va ajunge la concluzia că aceasta e soluția potrivită. Totodată, Miruță a spus că va notifica Primăria Pitești, Consiliul Județean Argeș și Inspectoratul de Stat în Construcții în legătură cu acest caz.