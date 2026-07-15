CNA a mers la Nicuşor Dan pentru modificarea legii. Amenzi raportate la economia din 2026 şi rază mai mare de acţiune

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis că CNA i-a cerut ajutor pentru modificarea legii audiovizualului astfel încât amenzile să fie corelate cu economia din 2026, în timp ce raza de acţiune să crească.

"Pe partea de dezinformare, trebuie să împărţim în două: audiovizual şi reţele sociale.

Cei de la CNA au venit către noi cu nişte propuneri de modificare a legii astfel încât raza de acoperire să fie ceva mai mare şi sancţiunile să fie proporţionale cu valoarea banilor azi, nu când a fost făcută legea.

Pe reţele sociale, avem mult de recuperat. Avem cele două normative europene, DCA şi TTPA, la care suntem departe de implementare. E un fenomen care ne preocupă, pe care eu vreau să îl înţeleg în detaliu, dar progresele făcute până acum nu sunt grozave.

Eu cred că, pentru că vom avea nişte runde de alegeri în 2028, în vara anului 2027 trebuie ca tot ceea ce am văzut în trecut să aibă o lege aprobată în Parlament, ca distorsionarea mesajelor în spaţiul public să fie prevenită", a declarat preşedintele Nicuşor Dan. â

Mesaj pentru media. "Să facă distincţia între opinie şi conţinut"

"Cred că şi media trebuie să facă foarte bine distincţia între opinie şi conţinut. Pe foarte multe subiecte majore pe care noi le-am traversat în ultimele luni, am văzut întrebări de la media de genul "care este opinia dvs despre...". Şi nu cred că e întrebarea pertinentă. Cred că întrebarea pertinentă este pentru instituţia care a emis actul. "Daţi-ne cronologia, cine a semnat actele, când a semnat etc.". Dacă e o poziţie din partea autorităţilor publice, ăsta e un loc unde mie mi-ar plăcea să intervin. Dar, din păcate, pare că preocuparea noastră este pe a interpreta înainte de a avea faptele bine aşezate", a mai declarat preşedintele.