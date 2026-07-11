Nicuşor Dan, mesaj cu ocazia Zilei prieteniei româno-americane

Foto: Presidency.ro

Nicușor Dan transmite că este vitală consolidarea legăturii transatlantice şi a parteneriatului strategic între România și Statele Unite ale Americii.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, sâmbătă, cu ocazia Zilei prieteniei româno-americane, un mesaj în care subliniază valoarea parteneriatului strategic dintre cele două ţări, punctând că o consolidare a acestuia este "vitală".

"Astăzi sărbătorim ziua dedicată prieteniei româno-americane. Aceasta este o ocazie specială de a sublinia valoarea cu adevărat unică a parteneriatului nostru strategic şi de a reflecta asupra forţei relaţiei noastre vibrante şi asupra oportunităţilor pe care le putem crea împreună ca aliaţi, parteneri şi prieteni apropiaţi", a scris şeful statului pe platforma X.

Potrivit acestuia, consolidarea legăturii transatlantice şi a parteneriatului nostru strategic este "vitală" pentru securitatea şi prosperitatea noastră comună.

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