Ce avere are Raed Arafat, șeful DSU

Raed Arafat, șeful DSU. Sursa foto: Agerpres

În ultima sa declarație de avere, Raed Arafat declara că nu are mașină și că a făcut credit la bancă.

Cea mai recentă declarație de avere a lui Raed Arafat, șeful DSU, este cea depusă la 14 iunie 2024 și publicată pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne. Reamintim că Parchetul Militar a decis miercuri instituirea sechestrului asigurator în dosarul în care Arafat și alte 16 persoane sunt acuzate de contrabandă cu un elicopter SMURD.

Procurorii au decis punerea sub sechestru a conturilor reprezentanței Airbus în România, a conturilor asiguratorului elicopterului, OMNIASIG dar și a celor 17 suspecți implicați în dosar. Afectat de măsură este și seful DSU, Raed Arafat.

Câte case are Raed Arafat

Întrucât nu există o declarație de avere mai recentă, o vom analiza pe cea din anul 2024. Astfel, potrivit acesteia, la capitolul bunuri imobile, Raed Arafat declară un apartament de 95,6 metri pătrați în Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov, cumpărat în anul 2003. De asemenea, figurează cu o cotă de 35% dintr-o casă de 350 de pătrați situată în Nablus, în teritoriile palestiniene, imobil dobândit prin moștenire în anul 1985. În declarația de avere din anul 2024 nu sunt menționate terenuri aflate în proprietate. Totuși, este specificat că în acea perioadă Raed Arafat a vândut un apartament în valoare de 112 mii de euro.

La capitolul active financiare, declarația respectivă indică disponibilități efectiv reduse: conturi la ING Bank în valoare de aproximativ 27 de mii de lei, 46 de euro și 41 de dolari, precum și un depozit bancar de 6.045 de lei. Nu sunt declarate obligațiuni, fonduri de investiții, participații în societăți comerciale sau alte active financiare generatoare de venituri.

Cât câștigă șeful DSU. Nu a declarat nicio mașină

În ceea ce privește datoriile, Raed Arafat a contractat în anul 2024 un credit în valoare de 200.000 de lei, cu scadență în anul 2033.

Veniturile declarate provin din mai multe surse. Cea mai mare parte este reprezentată de indemnizația încasată în calitate de secretar de stat și șef al DSU, în valoare de 130.592 de lei anual. La acestea se adaugă 3.440 de lei pentru activitatea didactică la Universitatea din București și 2.282 de lei pentru predare la Academia de Studii Economice din București.

Declarația nu consemnează mașini, bijuterii sau obiecte de artă.