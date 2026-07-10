China ar fi transmis un ultimatum Rusiei. Zelenski spune că a aflat asta de la liderii europeni prezenți la summitul NATO de la Ankara

Președintele rus Vladimir Putin, în vizită oficială în China. Alături, președintele chinez Xi Jinping. Sursa foto: Agerpres

Președintele rus Vladimir Putin ar fi primit un ultimatum din partea Chinei, potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

După ce mai multe persoane apropiate de Putin au amenințat în repetate rânduri că Rusia ar putea folosi arme nucleare în Ucraina, Beijingul ar fi transmis un ultimatum Moscovei. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, China ar fi avertizat Rusia împotriva utilizării armelor nucleare ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului său.

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Dacă cele spuse de Zelenski sunt adevărate, acest ultimatum ar fi unul cu adevărat interesant, în contextul în care se știe că Xi Jinping are o relație apropiată de liderul de la Kremlin și a evitat până acum să critice în mod direct Moscova pentru declanșarea agresiunii asupra Ucrainei.

"Să nu vă gândiți la folosirea armelor nucleare în Ucraina”

„Cred că ați auzit astfel de voci în presa rusă: "Ce-ar fi dacă am răspunde la atacurile ucrainene cu arme nucleare?:. Și mi se pare că aceasta a fost prima dată când China... a răspuns direct cu un ultimatum - că nu se poate gândi în niciun fel la utilizarea armelor nucleare”, a declarat Volodimir Zelenski, scrie Politico.

Președintele ucrainean susține că a aflat despre intervenția Beijingului de la liderii europeni prezenți la summitul NATO de la Ankara, unde au discutat despre „rolul Chinei în încheierea războiului din Ucraina”.

Zelenski a adăugat că a discutat subiectul și cu președintele american Donald Trump, dar ar prefera să păstreze conținutul conversației private.

Politicienii ruși care pledează pentru folosirea armelor nucleare în rîzboiul din Ucraina

Reamintim în acest context că Rusia a efectuat un antrenament militar nuclear în Belarus în luna mai. Totuși, președintele rus Vladimir Putin s-a abținut până acum să emită amenințări nucleare directe la adresa Kievului. În ciuda presiunilor din partea politicienilor ruși, Putin a declarat că atacurile Ucrainei nu provoacă suficiente pagube pentru a necesita o reacție nucleară din partea Kremlinului.

Luna trecută, deputatul de la Sankt Petersburg, Viktor Perov, și-a îndemnat colegii să-i ceară lui Putin să atace Ucraina cu arme nucleare.

„Președintele nostru a fost forțat să înceapă operațiunea militară specială, dar, din păcate, nu totul a mers conform planului. Prin urmare, cred că dumneavoastră, deputații, ar trebui să vă adresați președintelui cu o solicitare de a începe utilizarea armelor nucleare, ceea ce va determina conducerea Ucrainei să semneze un acord de pace”, a spus Perov.