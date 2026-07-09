SUA atacă Iranul pentru a doua noapte la rând. Ripostă a Teheranului asupra bazelor americane din Golf

SUA, la a doua noapte consecutivă de atacuri în Iran. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

SUA au lansat un nou val de atacuri, joi seară, asupra unor obiective militare din Iran, pentru a doua noapte consecutiv, regimul de la Teheran ripostând cu lovituri asupra bazelor americane din Golf.

Ziua 131 a războiului din Iran a fost marcată de o nouă rundă de atacuri. Statele Unite au lansat, pentru a doua noapte consecutiv, lovituri asupra unor obiective militare din Iran, vizând aproximativ 90 de ținte, inclusiv sisteme de apărare antiaeriană și depozite de rachete și drone, potrivit presei internaționale.

Noi atacuri și victime în Iran

Potrivit autorităților iraniene, cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața în urma bombardamentelor, iar presa locală relatează și despre moartea a trei membri ai Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), conform Skynews. În nordul țării a fost avariat un pod feroviar strategic care leagă Iranul de coridoarele comerciale către China și Rusia.

În ultimele ore, explozii au fost raportate în mai multe orașe din sudul Iranului, inclusiv în Bushehr, Choghadak și Konarak. Autoritățile iraniene au precizat că o bază militară din apropierea orașului Bushehr a fost lovită de un proiectil, iar zona militară navală din Konarak a fost atacată în două valuri de avioane de luptă, potrivit Aljazeera.

Cu toate acestea, un oficial american a declarat că armata SUA nu a efectuat atacuri asupra Iranului în ultimele ore.

Răspunsul Iranului

Ca reacție la ofensiva americană, Iranul a lansat atacuri asupra mai multor baze militare americane din regiune. Garda Revoluționară Islamică a anunțat că a lansat 10 rachete balistice asupra bazei militare Azraq din Iordania, după ce anterior fuseseră vizate baze din Bahrain și Kuweit. Statele din Golf au transmis că majoritatea proiectilelor au fost interceptate de sistemele de apărare.

În același timp, Iranul continuă să avertizeze că va răspunde oricărei noi intervenții militare americane. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a condamnat ceea ce a numit „aventurismul militar” al Statelor Unite și a avertizat că orice nou atac va primi un răspuns ferm.

Diplomație și negocieri în impas

În ciuda escaladării conflictului, contactele diplomatice continuă. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a discutat telefonic cu omologul său saudit despre situația de securitate din regiune, pe fondul noilor atacuri americane.

Președintele Donald Trump a susținut că Iranul și-ar dori reluarea negocierilor și că reprezentanți ai Teheranului ar fi contactat Washingtonul pentru un posibil acord. Deocamdată, autoritățile iraniene nu au confirmat declarațiile.

Israelul își coordonează acțiunile cu Washingtonul

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și omologul său american au avut o nouă convorbire telefonică, joi seară, în care au discutat evoluțiile din Golful Persic și au convenit să continue coordonarea dintre cele două state.

Potrivit biroului lui Netanyahu, liderul israelian și-a exprimat îngrijorarea față de declarațiile președintelui turc Recep Tayyip Erdogan la adresa Israelului și a subliniat necesitatea menținerii zonelor de securitate de-a lungul frontierelor israeliene.

În același timp, ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat că Israelul este pregătit să lovească din nou Iranul, „cu o forță și mai mare”, dacă situația o va impune.