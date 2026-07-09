Condiția lui Trump pentru o eventuală reducere a forțelor americane din Europa

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump a ridicat posibilitatea unei diminuări suplimentare a trupelor americane din Europa, legând orice astfel de decizie de o condiție.

Preşedintele american Donald Trump a ridicat posibilitatea unei reduceri suplimentare a trupelor americane din Europa, legând orice astfel de decizie de un posibil acord privind viitorul Groenlandei, transmite joi dpa.

"Nu am luat încă o decizie finală. Multe vor depinde de Groenlanda", a spus preşedintele Donald Trump la bordul Air Force One, chestionat dacă va mai retrage trupe americane din Europa.

Trump vrea "un acord foarte bun privind Groenlanda"

Donald Trump a insistat că aceasta va depinde mult dacă va putea ajunge la ceea ce el a numit "un acord foarte bun privind Groenlanda". "Poate că o voi face", a adăugat apoi.

La scurt timp după ce a ajuns la summitul NATO de la Ankara, Trump a zis că Groenlanda, care face parte din Regatul Danemarcei, "ar trebui să fie controlată de Statele Unite."

Danemarca a respins clar preluarea Groenlandei de către SUA

Un oficial american de rang înalt a clarificat anterior că, din perspectiva Washingtonului, preluarea Groenlandei este singura modalitate de a aborda riscurile de securitate pe termen lung din jurul insulei. Premierul danez Mette Frederiksen a respins cu fermitate această cerere.

La începutul lui 2026, Trump a ameninţat deschis că va prelua Groenlanda, ceea ce nu doar că a afectat relaţia SUA cu Danemarca, un aliat NATO, însă a stârnit şi îndoieli despre coeziunea de care dă dovadă cea mai importantă forţă militară a lumii, dar şi la loialitatea reciprocă în cadrul NATO.

Justificarea lui Trump privind Groenlanda

Justificarea preşedintelui american este aceea că Groenlanda nu ar fi în siguranţă în faţa Rusiei şi a Chinei şi, în consecință, reprezintă o problemă pentru interesele de securitate ale SUA.

Preşedintele american a retras ulterior ameninţarea de a recurge la mijloace militare dacă va fi necesar pentru a-şi atinge obiectivul şi a renunţat la anunţul privind tarife punitive împotriva Germaniei şi a altor ţări europene dacă acestea nu ar fi fost de acord să vândă insula SUA. Totuşi, şi-a păstrat revendicările asupra Groenlandei.

Guvernele Danemarcei şi Groenlandei au respins constant anexarea insulei de către SUA.

Vezi și - UE și mai multe țări NATO sar în apărarea Groenlandei și Danemarcei după remarcile lui Trump