Donald Trump anunță că va lovi „puternic” Iranul la noapte

Donald Trump anunță un posibil nou atac asupra Iranului. Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Președintele american Donald Trump a avertizat că Statele Unite vor lansa noi atacuri asupra Iranului în cursul nopții, după escaladarea tensiunilor din zona Strâmtorii Ormuz, dacă autoritățile de la Teheran nu dau curs negocierilor aflate în desfășurare.

Preşedintele american Donald Trump a avertizat, miercuri, 8 iulie, asupra unui posibil nou atac aerian împotriva Iranului în noaptea care urmează, adăugând însă că va aştepta mai întâi să vadă cum decurg ultimele negocieri cu Teheranul, transmit agenţiile Reuters şi EFE.

Trump anunțase că acordul de încetare a focului a încetat

El anunţase mai devreme că acordul de încetare a focului cu Iranul nu mai este valabil şi că nu va mai negocia cu Teheranul în urma atacurilor iraniene asupra unor nave în zona Strâmtorii Ormuz.

„Se comportă foarte urât (n.r. iranienii), aşa cum au făcut-o timp de 47 de ani. Şi, aşa cum ştiţi, i-am lovit puternic noaptea trecută după ce au lansat atacuri” asupra unor nave, a spus Trump la începutul unei întâlniri bilaterale cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la summitul NATO de la Ankara.

Încă un ultimatum pentru Iran

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„Voi da un mic avertisment: îi vom lovi puternic la noapte, dar vom vedea cum decurg toate” discuţiile cu Iranul, a indicat preşedintele american.

După ce trei nave comerciale au fost atacate marţi în zona Strâmtorii Ormuz, Statele Unite au lansat în noaptea de marţi spre miercuri noi atacuri aeriene asupra unor ţinte în Iran, care a ripostat cu noi lovituri asupra bazelor americane din Kuweit şi Bahrain, potrivit Agerpres.

Statele Unite și Iranul au semnat pe 17 iunie un memorandum de înțelegere, mediat de Pakistan și Qatar, care prevedea încetarea imediată a ostilităților și deschiderea unei perioade de 60 de zile de negocieri pentru un acord de pace și privind programul nuclear iranian.

Documentul includea și angajamente privind securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz și o relaxare treptată a unor sancțiuni americane, condiționată de respectarea prevederilor memorandumului.

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