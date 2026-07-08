Palatul Buckingham face o angajare fără precedent. Beneficiile sunt impresionante

Sursa foto: Agerpres

Regele Charles marchează o premieră în familia regală printr o recrutare istorică la Palatul Buckingham.

Casa Regală britanică recrutează primul său videograf dedicat, într-un demers prin care urmărește să își extindă prezența digitală pe platformele de socializare. Este o schimbare importantă în modul în care familia regală comunică cu publicul.

Noul post permanent va fi în cadrul Biroului Secretarului Privat, la Palatul Buckingham. Persoana selectată va realiza materiale video și fotografii pentru conturile oficiale ale Familiei Regale de pe Instagram, X și YouTube.

Având milioane de urmăritori pe platformele digitale, Casa Regală a folosit tot mai mult rețelele sociale pentru a prezenta vizitele oficiale, evenimentele de stat și imagini din culisele activităților regale. Crearea unui post dedicat de videograf este o premieră pentru Casa Regală.

Candidatul ales va planifica, filma, monta și publica materiale de la vizite regale, ceremonii importante și inițiative oficiale din Regatul Unit, dar și din deplasări în străinătate.

Potrivit anunțului de angajare, viitorul videograf va adopta o abordare orientată către rețelele sociale și va realiza conținut special gândit pentru publicul din mediul online, care să fie captivant, creativ și cu impact.

Pe lângă acoperirea evenimentelor importante, acesta va propune idei noi de conținut, va identifica povești din activitatea Casei Regale, va instrui colegii în realizarea materialelor digitale și va contribui la dezvoltarea echipamentelor de filmare.

Candidații trebuie să aibă experiență în producția de conținut pentru rețelele sociale, să stăpânească utilizarea camerelor profesionale, a sistemelor de iluminare și sunet, precum și programele Adobe Premiere Pro și After Effects.

Casa Regală oferă un salariu de pornire de 52.000 de lire sterline pe an pentru acest post permanent cu normă întreagă, desfășurat la Palatul Buckingham. Pachetul de beneficii include o pensie cu o contribuție de 15% din partea angajatorului, prânz gratuit, reduceri pentru angajați și acces gratuit la proprietățile administrate de Royal Collection Trust.