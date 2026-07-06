India atinge o creștere economică fulminantă și întinde mâna României pentru cooperare bilaterală în câteva sectoare-cheie, inclusiv energie și apărare

Excelența Sa, Ambasadorul Indiei în România și Moldova, Domnul Dr. Manoj Kumar Mohapatra, photo source: Ambasada Indiei

Cu o economie care înregistrează o creștere fulminantă de 7,5% pe an, companiile indiene se extind puternic la nivel internațional.

În acest context, Ambasadorul Indiei la București a identificat principalele sectoare în care New Delhi și România își pot uni forțele, de la IT și producție, până la energie și industria de apărare.

DC News și DefenseRomania au participat recent la o conferință de presă și o recepție organizată de Ambasada Indiei în România, în parteneriat cu Indigo Hub, KPTV.life și KOL Press. Evenimentul a pus sub reflectoare ascensiunea economică uimitoare a Indiei și oportunitățile majore de colaborare bilaterală.

În cadrul conferinței, Excelența Sa, Ambasadorul Indiei în România și Moldova, Domnul Dr. Manoj Kumar Mohapatra, a prezentat o viziune ambițioasă privind viitorul relațiilor economice și diplomatice dintre cele două țări.

Producție pentru întreaga Uniune Europeană și sectorul IT

Ambasadorul a subliniat că avântul economic al Indiei vine la pachet cu dorința de a stabili punți solide în Europa, fiind deja identificate 6-7 domenii strategice de colaborare cu România. Primul pilon important este sectorul producției industriale.

„Aș fi foarte bucuros să văd care sunt domeniile în care putem coopera pentru că, pe măsură ce economia Indiei crește, avem un acord și am identificat 6-7 domenii de colaborare cu România. Primul este producția, pentru că am dori ca companiile noastre să vină aici și să producă nu doar pentru România, dar și pentru întreaga Uniune Europeană”, a declarat Dr. Manoj Kumar Mohapatra.

Diplomatul a evidențiat, de asemenea, industria farmaceutică și sectorul tehnologiei informației, amintind amprenta puternică pe care specialiștii și companiile din India o au deja pe piața românească de profil.

„Câți dintre noi știm că aproape toate companiile IT pe care le aveți aici, în mare parte, sunt deținute de indieni sau aș spune, conduse de indieni. Sau că o parte din muncă e făcută în India. Digital și România e puternică”, spune acesta.

Gigantul energetic: India propune parteneriat cu România în domeniul energiei

Un alt punct central al alocuțiunii a fost sectorul energetic, unde India face pași uriași la nivel global. Ambasadorul a oferit cifre impresionante despre capacitatea de producție din surse curate a țării sale, menționând un singur parc solar indian, cel mai mare din lume, care produce 30 de gigawați, o suprafață de trei ori mai mare decât cea a Bucureștiului.

În prezent, India generează o capacitate totală de 500 de gigawați, dintre care jumătate (250 de gigawați) provine din surse regenerabile, cu o rată de creștere anuală de 30%. Ținta pentru anul 2030 este atingerea pragului de 500 de gigawați generați exclusiv din energie verde.

„Am fi foarte bucuroși să vă fim parteneri în domeniul energiei. Să producem îngrășăminte aici, prin companii indiene, nu doar pentru România, ci pentru întreaga Uniune Europeană”, a adăugat Excelența Sa.

În intervenția sa, Dr. Manoj Kumar Mohapatra a punctat că lista domeniilor cu un potențial uriaș de dezvoltare bilaterală este completată de educație și de industria de apărare, segmente strategice în care ambele state pot construi proiecte durabile și reciproc avantajoase.