Trafic închis, luni, pe mai multe tronsoane de pe Transfăgărăşan

Transfăgărășan Foto: Crișan Andreescu

Transfăgărăşanul, închis temporar pentru desfăşurarea unor evenimente.

Centrul Infotrafic informează că, în data de 6 iulie 2026, traficul rutier se va închide pe mai multe tronsoane de drum ale DN 7C – Transfăgărășan, pentru desfășurarea a 2 evenimente, respectiv ”Turul Ciclist al Sibiului” și Ședință privată foto - video autoturisme, astfel:

- 07:30 – 18:00 – închiderea circulației în Tunelul Bâlea Lac (DN 7C, km. 115+926 – 116+808 metri), în ambele sensuri;

- 08:00 – 13:30 – închiderea circulației la Cabana Bâlea Lac (DN 7C, km. 117 - 130);

- 09:00 – 13:30 – închiderea circulației pe segmentul kilometric 141 (Cabana Vama Cucului) și 130 (Cabana Bâlea Cascadă);

- 12:45 – 16:15 – închiderea circulației pe tronsonul kilometric 147+785 metri (intersecția dintre DN 7C cu DJ 105P) și 116+800 (Bâlea Lac);

- 13:30 – 18:00 – închiderea circulației între kilometrii 141 (Cabana Vama Cucului) și 116+800 metri (Bâlea Lac).

Având în vedere amploarea restricțiilor de trafic instituite pe parcursul zilei de 6 iulie, precum și desfășurarea succesivă a celor 2 evenimente, recomandăm conducătorilor auto să evite deplasarea pe DN 7C Transfăgărășan și respectarea semnalizărilor de circulație montate temporar la fața locului, precum și indicațiile polițiștilor rutieri, prezenți pentru dirijarea traficului!