Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Trafic închis, luni, pe mai multe tronsoane de pe Transfăgărăşan

Trafic închis, luni, pe mai multe tronsoane de pe Transfăgărăşan

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
Data publicării: 05 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
transfagarasan_76800600
Transfăgărășan Foto: Crișan Andreescu

Transfăgărăşanul, închis temporar pentru desfăşurarea unor evenimente.

Centrul Infotrafic informează că, în data de 6 iulie 2026, traficul rutier se va închide pe mai multe tronsoane de drum ale DN 7C – Transfăgărășan, pentru desfășurarea a 2 evenimente, respectiv ”Turul Ciclist al Sibiului” și Ședință privată foto - video autoturisme, astfel:

- 07:30 – 18:00 – închiderea circulației în Tunelul Bâlea Lac (DN 7C, km. 115+926 – 116+808 metri), în ambele sensuri;

- 08:00 – 13:30 – închiderea circulației la Cabana Bâlea Lac (DN 7C, km. 117 - 130);

- 09:00 – 13:30 – închiderea circulației pe segmentul kilometric 141 (Cabana Vama Cucului) și 130 (Cabana Bâlea Cascadă);

- 12:45 – 16:15 – închiderea circulației pe tronsonul kilometric 147+785 metri (intersecția dintre DN 7C cu DJ 105P) și 116+800 (Bâlea Lac);

- 13:30 – 18:00 – închiderea circulației între kilometrii 141 (Cabana Vama Cucului) și 116+800 metri (Bâlea Lac).

Având în vedere amploarea restricțiilor de trafic instituite pe parcursul zilei de 6 iulie, precum și desfășurarea succesivă a celor 2 evenimente, recomandăm conducătorilor auto să evite deplasarea pe DN 7C Transfăgărășan și respectarea semnalizărilor de circulație montate temporar la fața locului, precum și indicațiile polițiștilor rutieri, prezenți pentru dirijarea traficului!

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

trafic
transfagarasan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Stiri
Citește mai multe din Stiri
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close