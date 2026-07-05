Donald Trump, „șocat” că iranienii îl plâng pe Ali Khamenei: Credeam că îl urau

Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a declarat „șocat” de imaginile apărute de la funeraliile lui Ali Khamenei, unde mii de iranieni plâng. „Credeam că oamenii îl urăsc”, a spus Trump.

Într-un interviu telefonic acordat jurnalistului Barak Ravid pentru Axios, citat și de Al Jazeera, liderul american a afirmat că se aștepta la o reacție complet diferită din partea populației.

„Credeam că oamenii îl urau”, a spus Trump.

Președintele american a făcut și o declarație care a atras atenția și a spus că oficialii iranieni prezenți la funeralii ar putea fi eliminați într-un singur atac, însă Statele Unite nu vor face acest lucru pentru că doresc să continue negocierile cu Teheranul.

„Ei sunt cu toții acolo. O singură lovitură și îi putem elimina pe toți, dar nu vom face asta, pentru că atunci nu am mai avea cu cine negocia”, a declarat Trump pentru Axios.

Potrivit liderului de la Casa Albă, Washingtonul și Teheranul au convenit să întrerupă temporar discuțiile până la încheierea ceremoniilor funerare.

„Niciuna dintre părți nu va trage asupra celeilalte în timpul desfășurării funeraliilor”, a afirmat Trump.

Funeralii de amploare pentru Ali Khamenei, marcate de apeluri la răzbunare

Declarațiile lui Donald Trump vin în timp ce Iranul organizează funeralii de amploare pentru fostul lider suprem Ali Khamenei, la care participă zeci de mii de oameni și oficiali ai regimului.

Încă de la primele ore ale dimineții, mulțimi de persoane s-au adunat la marea moschee Mossala din Teheran cu steaguri iraniene și portrete ale lui Khamenei, care a condus Iranul timp de peste 36 de ani și a fost ucis în prima zi a conflictului declanșat de Israel și Statele Unite, pe 28 februarie.

„Moarte Americii” și „Răzbunare”

Slujba religioasă a fost condusă de ayatollahul Yafar Sobhani, una dintre cele mai importante autorități șiite din Iran, care a îndemnat participanții să scandeze „Moarte Americii” și „Moarte Israelului”.

La ceremonie au fost prezenți președintele Iranului, Masud Pezeshkian, președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, șeful puterii judiciare, Gholam Hossein Mohseni Ejei, precum și trei dintre fiii lui Ali Khamenei.

În timpul ceremoniei, participanții au scandat în repetate rânduri:

„Singurul nostru slogan: Răzbunare, răzbunare!”

În mulțime a fost afișat și un portret al lui Donald Trump pe radarul unei mitraliere, însoțit de mesajul „Se va vărsa sânge”.

Din cauza numărului mare de participanți, autoritățile iraniene au închis accesul publicului în sala principală a moscheii.

Ceremoniile funerare au început vineri și se desfășoară pe parcursul mai multor zile. Luni, cortegiul funerar va traversa străzile Teheranului, după care trupul lui Ali Khamenei va fi transportat la Qom. Sunt programate și ceremonii de comemorare în Irak, iar înmormântarea finală va avea loc joi, în mausoleul imamului Reza din orașul Mashhad, unul dintre cele mai importante locuri sfinte ale șiiților.