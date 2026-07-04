Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit în New York. Ce mesaj a publicat Casa Albă

Taylor Swift (s) și Travis Kelce (d) s-au căsătorit. Sursa foto: Agerpres

Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit oficial vineri, la New York, după luni întregi de speculații.

Cântăreaţa Taylor Swift şi jucătorul de fotbal american Travis Kelce s-au căsătorit oficial vineri, a declarat publicistul lui Swift, Tree Paine, într-un comunicat, informează sâmbătă dpa.

Ceremonia a fost oficiată de actorul Adam Sandler, potrivit comunicatului. Fratele lui Swift, Austin Swift, a fost „domnişorul de onoare” al artistei, se adaugă în comunicat.

Madison Square Garden, unde, potrivit zvonurilor, urma să aibă loc nunta, a făcut referire la cuplu pe platforma de socializare X vineri seară.

Postarea a legat conturile de pe X ale cuplului cu legenda „este o poveste de dragoste”, o referire la piesa lui Swift din 2008, Love Story. Iar în faţa acestei faimoase arene din Manhattan era afişat mesajul „PROASPĂT CĂSĂTORIŢI!”.

„Proaspăt căsătoriți” - mesaj afișat pentru nunta celor doi

Cuplul nu confirmase anterior niciun plan de nuntă, existând incertitudini cu privire la dată sau dacă se vor căsători.

Speculaţiile cu privire la o posibilă nuntă în weekendul de 4 iulie s-au intensificat în urma măsurilor de securitate semnificative şi a activităţii logistice din jurul Madison Square Garden.

Zvonurile au fost alimentate de apariţiile unor celebrităţi în New York City, între care Hugh Grant, Bradley Cooper şi Ed Sheeran, dublate de relatări despre garduri de securitate extinse şi închideri de străzi. Pe parcursul serii de vineri, numeroase vehicule cu geamuri fumurii au sosit la arenă.

1000 de invitați la nunta organizată vineri

Conform relatărilor din presă, aproximativ 100 de invitaţi au participat la o cină la Madison Square Garden în noaptea dinaintea nunţii, în timp ce aproximativ 1.000 au fost invitaţi la celebrarea nunţii de vineri.

Casa Albă s-a alăturat, de asemenea, reacţiei online la nuntă, postând o imagine parodică pe X care arăta pancarte digitale în afara Madison Square Garden pe care scria „Trump este preşedintele vostru” în loc de anunţul real „PROASPĂT CĂSĂTORIŢI!”.

Trump o criticase anterior pe Swift după ce aceasta a susţinut-o pe rivala sa democrată, fosta vicepreşedintă Kamala Harris, la alegerile prezidenţiale din 2024.

Festivităţile au avut loc în timpul unui weekend aglomerat pentru New York, cu evenimente legate de Ziua Independenţei SUA şi Cupa Mondială, în timp ce oraşul se confrunta şi cu un val de căldură. Mulţimile şi temperaturile ridicate, însă, nu i-au descurajat pe fanii lui Swift, cunoscuţi sub numele de Swifties, să se adune în afara arenei.

Swift, unul dintre artiştii cu cele mai mari vânzări de albume din lume, şi Kelce, triplu campion al Super Bowl cu Kansas City Chiefs, sunt împreună din 2023. Şi-au anunţat logodna pe Instagram în august anul trecut, notează Agerpres.