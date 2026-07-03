Guvernul Bolojan, nou "record negativ" la împrumuturi. Adrian Câciu: Nimeni nu vorbește despre aceste cifre!

Câciu a calculat care ar fi deficitul real pe care România l-ar avea dacă ar avea achitate datoriile statului către privat. Foto: Agerpres

Deputatul PSD Adrian Câciu susține că Guvernul Bolojan a împrumutat mai mulți bani "decât oricine în istoria noastră".

Deputatul PSD Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor, susține că Guvernul condus de Ilie Bolojan a contractat împrumuturi de 339 miliarde de lei într-un singur an, pe care le califică drept un nou "record negativ" pentru România.

Într-o postare pe pagina lui de Facebook, Adrian Câciu atrage atenția că nivelul datoriei publice, deficitul bugetar și plățile restante arată o situație fiscală mult mai gravă decât cea prezentată oficial.

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Adrian Câciu: Niciodata România nu a împrumutat atât de mult!

"339 miliarde lei a împrumutat Bolojan într-un singur an! 65 miliarde euro! Mai mult decât oricine în istoria noastră! Chestiuni despre care nimeni nu vorbește, deși sunt recorduri negative istorice pentru România:

Într-un singur an (iunie 2025-iunie 2026), Bolojan a facut împrumuturi de 339 miliarde lei (65 miliarde euro). Niciodata România nu a împrumutat atât de mult. Pe vremea "mărețelor" deficite, de peste 9%, 2020 si 2024, România a împrumutat 149 miliarde (2020), respectiv 252 miliarde (2024). Bolojan a împrumutat 339 miliarde lei.

În structură, 251,4 mld reprezinta finanțarea deficitului și refinanțarea datoriei publice, iar 87,6 miliarde lei, este împrumutul SAFE (angajat, contracte semnate, prefinan'are încasat[). Datoria public[ a crescut cu 143 miliarde lei într-un singur an. Nimeni nu mai vorbește de faptul că suntem la 61% din PIB. Nimeni nu mai vorbește despre prognoza de primăvara a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, care ne spune că am putea avea o creștere economică de 0,1% în acest an deși bugetul a fost făcut pe o creștere economică de 1%.

Nimeni pare că nu vede pericolul asupra deficitului, dat de faptul că și prognoza se bazează pe o creștere dată de formarea brută de capital fix (la 4,2%) dar pe fondul scăderii consumului guvernamental cu 2%, a consumului privat cu 1,9%, a producției industriale cu 0,3% și riscul de nerealizare a investițiilor din PNRR.

Câciu, calcul asupra deficitului real pe care România l-ar avea dacă ar avea achitate datoriile statului către privat

Nimeni nu vede faptul că, da, publicăm deficite mici, pentru a ne compara cu cei de dinaintea noastra, dar nu plătim datoriile. Hai sa facem un calcul și asupra deficitului real pe care România l-ar avea dacă ar avea achitate datoriile statului către privat.

Deficitul real ar fi de 2,9%. Cum? Păi, să le luăm pe rând:

3,4 mld lei Pfizer, 3 mld lei concedii medicale neachitate, 6 mld lei datorii furnizor energie, 5,3 mld lei datorii magistrați, 6 miliarde lei facturi restante investiții publice. Total: 23,7 miliarde lei.

Adăugat la cele 35,9 mld lei (deficit luna mai, nu știm iunie), avem 59,6 mld lei. 2,9% din PIB.

Oricât s-ar amâna plățile, tot vor trebui făcute. Problema este că amânarea generează datorii suplimentare.

Îl auzeam pe un energic analist spunând că deficitul la lună mai este o "gură de oxigen". Aș spune că este mai degrabă "dioxid de carbon". Adică, s-a vopsit gardul, dar nu s-au plătit facturile.

Mai punem la socoteală că a crescut șomajul, peste 50 mii de oameni și-au pierdut locul de muncă, peste 100 mii de firme sunt pe cale sa închidă. Ce avem ca răspuns? Tăcere pe cifrele acestea! Aplaudacii sunt cu reforma în gură și în suflet!

Deocamdată, reforma lor ne-a adus cea mai grea situație fiscal-bugetară din istorie. Și nu, nu merge narativul că așa e când ești bolnav! Doare, ți-e rau și apoi îți trece! Ca să îți treacă, trebuie tratament! Tratamentul lipsește cu desăvârșire! Pentru că nimeni nu vrea să pună diagnosticul corect pe România, de teamă să nu li se strice make-up-ul. Asta e!", a scris Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook.