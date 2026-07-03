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„Finlanda se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei”, amenință Dmitri Medvedev. Ce a înfuriat Moscova

Tiberiu Vasile Autor: Tiberiu Vasile
Data publicării: 03 Iul 2026
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Dmitri Medvedev/ Agerpres

Dmitri Medvedev susține că Finlanda a devenit o posibilă țintă nucleară a Rusiei.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, susține că Finlanda, după ce a aderat la NATO și a ridicat interdicția asupra armelor nucleare, a devenit acum o amenințare. Potrivit lui Medvedev, Helsinki se află pe lista țintelor potențiale ale unor atacuri nucleare.

„Finlanda a ridicat interdicția privind găzduirea armelor nucleare. Ce schimbă acest lucru pentru finlandezi? Doar un lucru minor: țara lor se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei. Bucură-te, Finlanda, ai atins apogeul securității!”, a scris fostul președinte rus pe X.

Finlanda a apelat la diverse proceduri pentru a-și consolida apărarea

După invazia Rusiei din Ucraina, Finlanda a apelat la diverse proceduri pentru a-și consolida apărarea. Parlamentul a votat, la mijlocul lunii iunie, o lege care permite transportarea și găzduirea de arme nucleare NATO în situații de criză.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Hakkanen, a declarat că „reforma istorică consolidează securitatea Finlandei și a NATO în ansamblu”. Acesta a adăugat că decizia „încorporează pe deplin descurajarea nucleară a NATO în sistemul de protecție al Finlandei”.

Această inițiativă nu înseamnă că Helsinki va avea automat arme nucleare ale NATO pe teritoriul său, ci doar că va avea această posibilitate dacă situația o va impune.

În același timp, partidele parlamentare din Lituania s-au hotărât asupra unui plan de eliminare a interdicției privind armele nucleare și bazele militare străine pe teritoriul baltic.

CITEȘTE ȘI: Nordicii şi balticii susțin aderarea rapidă a Ucrainei la NATO şi UE
 

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