Sistemul de sănătate gălățean, modernizat din temelii

Am lansat investiția de 44,3 milioane de lei pentru construirea noului Ambulatoriu (Policlinica) de la Spitalul "Anton Cincu" din Tecuci, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al CJ Galați.

Astăzi am lansat proiectul privind construirea unui corp medical nou pentru Ambulatoriul Integrat al Spitalului Municipal "Anton Cincu" din Tecuci, o investiție de 43,3 milioane de lei, realizată de Consiliul Județean Galați prin Programul Sănătate.

În 2022, am preluat un sistem de sănătate "muribund" ce funcționa în clădiri vechi de peste 100 ani. Acum construim un nou spital, cu o suprafață de 10.000 mp, în care vom muta 60% dintre secțiile Spitalului Municipal "Anton Cincu", iar astăzi am lansat și acest proiect, al noului Ambulatoriu de Specialitate (Politehnica), de serviciile căruia vor beneficia peste 150.000 de locuitori din Tecuci și comunele limitrofe.

Noul Amblatoriu, care va fi construit tot în curtea spitalului din Tecuci, va fi o clădire cu regim de înălțime P+1, cu o suprafață desfășurată de aproape 2.700 mp. La parter vor fi amenajate cabinete și spații medicale pentru Pediatrie, Chirurgie - mici intervenții, Chirurgie generală, Cardiologie, Radiologie mi mamografie, Ortopedie, iar la etaj vor fi cabinetele de Dermatologie, Diabet, Boli interne, ORL, Obstetrică-Ginecologie, Gastroenterologie, Oftalmologie, Psihiatrie și Neurologie. De asemenea, noul Ambulatoriu va fi dotat cu peste 500 de echipamente medicale, mobilier de specialitate și toate dotările necesare pentru desfășurarea activității în cele mai bune condiții.

Noul Ambulatoriu de Specialitate din Tecuci va fi inclusiv un reper de arhitectură, ce se va remarca prin utilizarea pereților și a acoperișurilor verzi, a sistemelor de umbrire , dar și a sistemelor de producere a energiei pentru consum propriu din surse regenerabile.

Avem deja un constructor desemnat prin licitație publică pentru realizarea acestui obiectiv, iar după finalizarea etapei de proiectare, lucrările de construcție vor începe la sfârșitul lunii august - începutul lunii septembrie și se vor încheia până la sfârșitul anului viitor.

Reconstruim din temelii sistemul de sănătate din Tecuci!", a precizat liderul PSD Galați, Costel Fotea.