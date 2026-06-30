Jurnalistul Victor Ciutacu, secretul unei relații frumoase și durabile, la 25 de ani de la nuntă: Probabil acesta e

Victor Ciutacu și soția sa, Mana Ciutacu - Sursa: Facebook Victor Ciutacu

Victor Ciutacu și soția sa au sărbătorit un sfert de secol de la cununia religioasă. L-am întrebat care este secretul unei căsnicii fericite.

Victor Ciutacu și soția sa, Mana Ciutacu, au marcat un moment special în viața lor de familie: 25 de ani de la cununia religioasă, oficiată la Mănăstirea Plumbuita, una dintre cele mai vechi mănăstiri din București, atestată documentar încă din anul 1560.

25 de ani de la cununia religioasă și 33 de ani de iubire

Cei doi sunt împreună de 33 de ani, sunt căsătoriți civil de 31 de ani, iar de 25 de ani și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu. O poveste de dragoste care a trecut testul timpului și care reprezintă, fără îndoială, o bornă importantă în viața oricărui cuplu.

Cu această ocazie, le-am transmis un sincer și călduros „La mulți ani!”.

După urările de rigoare, l-am întrebat pe realizatorul de emisiuni Victor Ciutacu care este secretul unei relații de 33 de ani și al unei căsnicii care a rămas solidă de-a lungul timpului.

Iată ce ne-a răspuns:

"Nu e un mare secret: Normalitatea și comportamentul de familie. Eu am reușit să-mi fac familie în meseria asta, durează de 31 de ani, relația noastră este chiar de 33 de ani și durează foarte bine, n-avem alte așteptări decât să dureze... Mă rog, la nesfărșit nu se poate, că nu te ajută organismul și durata de viață.

„Vedetă sunt la televizor. Acasă sunt soțul și tatăl normal”

Nu e vreun mare secret, comportament de oameni normali, vedetă sunt la televizor, în măsura în care sunt, acasă sunt soțul și tatăl normal, probabil acesta e secretul. Sigur, în ziua de astăzi e din ce în ce mai rar să fii normal și să te comporți normal, dar îmi place să cred că noi reușim", ne-a răspuns Victor Ciutacu.