Trump anunţă că va declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu american. Reacţia Iranului

Imagine cu războiul din Iran si Donald Trump. Imagine realizata cu AI

Iranul a reacţionat după ce Donald Trump a transmis că va declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu american.

Donald Trump a declarat vineri că, odată ce Iranul va fi învins, va declara Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic, "teritoriu american", pe un ton care sugera că glumeşte, relatează sâmbătă AFP.

De asemenea, el şi-a apărat decizia de a intra în război pentru a împiedica Iranul să obţină arma nucleară, spunând că "nu-şi va cere niciodată scuze" pentru acest lucru, în ciuda creşterii preţurilor la combustibil cu care se confruntă americanii.

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"După ce vom termina de învins Iranul, care este învins foarte grav, în curând voi declara Strâmtoarea Ormuz teritoriu al Statelor Unite", a declarat Trump, cu un uşor surâs, la un miting în Garden City, lângă New York.

Trump tot repetă că Statele Unite deţin "controlul" asupra Strâmtorii Ormuz, o declaraţie pe care Teheranul a numit-o "minciună".

Potrivit lui Brian Schwartz, jurnalist la Wall Street Journal, care a citat un oficial de rang înalt al Casei Albe pe platforma X, preşedintele Trump "glumea" când a spus că strâmtoarea va deveni "teritoriu american".

Reacţia Iranului

Sâmbătă dimineaţă, ministrul adjunct de externe iranian, Kazem Gharibabadi, a răspuns la declaraţia preşedintelui american, afirmând pe platforma X că Strâmtoarea Ormuz "va rămâne iraniană".

"Strâmtoarea Ormuz a fost iraniană, este iraniană şi va rămâne iraniană. Această strâmtoare va fi deschisă şi închisă doar la ordinul Iranului. Atât timp cât refuzaţi să acceptaţi realitatea înfrângerii voastre şi continuaţi să vă amăgiţi, Iranul va continua să impună o blocadă", a spus Gharibabadi.

"Strâmtoarea Ormuz nu poate fi luată cu asalt nici cu o postare pe X sau cu un portavion, nici printr-un decret prezidenţial, nici printr-un discurs de campanie electorală", a insistat, de asemenea, oficialul iranian.

UPDATE: Iranul declară că nu a luat încă nicio decizie privind reluarea discuţiilor cu SUA

Teheranul nu a decis încă dacă va relua negocierile cu Washingtonul după expirarea unui armistiţiu de 60 de zile, a declarat ministrul de externe Abbas Araghchi, care a acuzat Statele Unite că au încălcat acordul prin reluarea ostilităţilor, informează sâmbătă dpa.

Araghchi a declarat agenţiei de ştiri ISNA, în remarci publicate sâmbătă dimineaţă, că SUA au încălcat un memorandum de înţelegere convenit în urmă cu aproximativ două luni şi că luptele au fost reluate. Drept urmare, nu a existat niciun armistiţiu convenit care să poată fi prelungit acum, a apreciat el.

Ţările mediatoare Pakistan şi Qatar rămân în contact cu Iranul, a spus Araghchi, dar a subliniat că această comunicare nu înseamnă că sunt în curs de desfăşurare negocieri active.

Reprezentanţi ai Washingtonului şi Teheranului au convenit asupra unui acord-cadru la mijlocul lunii iunie, care avea ca scop asigurarea unei perioade de negocieri de 60 de zile, redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz şi deschiderea către o soluţionare durabilă a conflictului.

Cu toate acestea, luptele au continuat în timpul armistiţiului, ambele părţi efectuând uneori atacuri puternice.

După atacuri asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz atribuite Iranului, armata americană a reluat, de asemenea, blocada porturilor iraniene, în efortul de a împiedica Teheranul să obţină venituri din exporturile de petrol.

Şeful Gărzii Revoluţionare declară că Iranul "a îngenuncheat SUA"

Separat, comandantul şef al Gărzii Revoluţionare din Iran, generalul-maior Ahmad Vahidi, a declarat sâmbătă că Forţele Armate Iraniene au reuşit "să îngenuncheze cea mai puternic înarmată armată din istoria lumii" în timpul celor aproape şase luni de război cu Statele Unite, relatează EFE.

"Încrezându-se în Dumnezeu Atotputernic şi luptând victorios în condiţii extrem de dificile (...) şi prin operaţiuni ofensive şi defensive reuşite sub foc intens, au îngenuncheat cea mai puternic înarmată armată din istoria lumii", a declarat Vahidi într-un comunicat difuzat de agenţia de ştiri Tasnim, cu legături cu corpul militar de elită.

Comandantul-şef nou numit al Gărzilor Revoluţionare a lăudat astfel performanţa forţelor iraniene de la începutul războiului cu Statele Unite şi Israelul, pe 28 februarie.

Blocaj de la începutul războiului

În realitate, această trecere strategică pentru comerţul global cu petrol a fost blocată de Iran încă de la începutul războiului, în timp ce Statele Unite, la rândul lor, impun o blocadă porturilor iraniene.

Iranul "nu va avea niciodată arme nucleare", a afirmat, de asemenea, Donald Trump.

"Dacă trebuie să plătiţi puţin mai mult" pentru benzină, "este în regulă. (...) Nu-mi voi cere niciodată scuze. Am luat decizia corectă", a declarat el.

Comparativ cu nivelurile de dinainte de război, preţul benzinei în Statele Unite a crescut cu peste 35%.

Conflictul este nepopular, iar nemulţumirea gospodăriilor faţă de costul vieţii a dus la scăderea drastică a ratei de aprobare a lui Donald Trump.

Această apărare a conflictului din Iran vine imediat după ce vicepreşedintele JD Vance a transmis un mesaj oarecum diferit despre obiectivele urmărite.

"Preţurile petrolului au scăzut şi sunt mult mai mici decât vârfurile de la începutul conflictului. Acesta este obiectivul numărul unu: să menţinem petrolul şi benzina ieftine pentru americani", a declarat el la Fox News.

"Şi apoi, obiectivul numărul doi este evident să ne asigurăm că Iranul nu dobândeşte niciodată arme nucleare", a adăugat Vance, declarând: "Cred că atingem ambele obiective".