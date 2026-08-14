VIDEO - Cum au fost evacuate rămășițele primilor regi ai Aragonului, datând de aproape 1000 de ani, dintr-o mănăstire ameninţată de incendiile din Spania

Incendii de vegetație în Spania/ Sursa foto: Agerpres

Autorităţile spaniole au evacuat, joi, rămăşiţele a trei regi din secolul al XI-lea, din regiunea Aragon, aflate într-o mănăstire ameninţată de incendiile de vegetaţie.

Rămăşiţele a trei regi din regiunea Aragon în secolul al XI-lea au fost evacuate, joi, de autoritățile din Spania, dintr-o mănăstire ameninţată de incendiile de vegetaţie, notează Reuters.

Ele au fost duse la muzeul provincial din Huesca, aflat la 80 de kilometri sud de mănăstire, cu scopul de a fi protejate până la calmarea incendiilor de vegetație, a spus vicepreşedintele acestei regiuni din nord-est, Mar Vaquero.

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După ce un incendiu de vegetaţie izbucnit luni a început să se deplaseze joi către mănăstirea San Juan de la Pena, datată din secolul al X-lea, teama că edificiul ar putea fi distrus de flăcări a determinat autorităţile să lanseze o operaţiune de salvare, le-a declarat Vaquero reporterilor.

Cum a decurs operațiunea de evacuare a primilor trei regi ai Aragonului

O echipă formată din militari a reuşit să intre în mănăstirea aflată în munţi şi să ia veştmintele ceremoniale ce i-au aparţinut unui conte din secolul al XVIII-lea înmormântat acolo, înainte ca apropierea flăcărilor să-i forţeze să părăsească locul.

Echipa a revenit apoi, însoţită de poliţişti şi oficiali din domeniul patrimoniului, cu scopul de a evacua rămăşiţele primilor trei regi ai Aragonului care au domnit în perioada 1035-1104 şi care se aflau într-un panteon din incinta mănăstirii, dar şi câteva picturi cu valoare istorică.

Curajul salvatorilor, lăudat

Vaquero a lăudat curajul echipei de salvatori.

Incendiul de vegetaţie s-a intensificat joi dimineaţă, înteţit de temperaturile crescute şi de vânturile puternice. Flăcările au mistuit peste 9.000 de hectare şi au forţat evacuarea a 16 oraşe, deşi mănăstirea nu era avariată vineri dimineaţă.

În sudul Spaniei, un alt incendiu, mai amplu, s-a agravat joi, pârjolind până acum 31.000 de hectare în provincia Huelva, forţând evacuarea a circa 700 de persoane, notează Agerpres.

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