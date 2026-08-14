Poza cu Macron pe skijet provoacă valuri de indignare în Franța. Opoziția îl acuză că se distrează, în timp ce „țara arde" din cauza incendiilor

Emmanuel Macron pe skijet - Paris Match - captură X AlertesInfos

Poza cu președintele Emmanuel Macron, în vacanță, pe skijet a iscat numeroase critici în Franța, țară care se confruntă cu un val de căldură și numeroase incendii.

Emmanuel Macron este criticat dur de opoziția din Franța după ce a apărut pe coperta revistei "Paris Match" pe un skijet, în mare, în contextul vacanței sale din Brégançon.

Liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, l-a criticat pe Macron că transmite un mesaj nepotrivit într-un moment în care o parte dintre francezi se confruntă cu incendii și nu își permit să plece în vacanță, potrivit Le Monde.

Macron se distrează ”pe un skijet” în timpul vacanței sale, „în timpul incendiilor din Franța

Olivier Faure a zis despre Macron, că a ales să se „distreze pe un skijet” în timpul vacanței sale, „în timpul valului de căldură” și al incendiilor din Franța.

„În timpul valului de căldură, când Franța arde, când unii francezi nu au putut merge în vacanță, președintele se distrează pe un skijet în Brégançon. Acesta este mesajul? Este foarte bine realizat”, a scris Olivier Faure pe rețeaua X ca răspuns la coperta revistei săptămânale publicate în aceeași zi.

Președintele Macron este fotografiat pe un skijet, privind direct spre cameră, în spatele ochelarilor de soare, sub titlul „Vara trecută la cârmă”

FOTO

????️ La Une de Paris Match avec Emmanuel Macron en jet-ski. pic.twitter.com/xjYxqYP9MN — AlertesInfos (@AlertesInfos) August 13, 2026

????️ Conseiller d’Emmanuel Macron à @ParisMatch au sujet des vacances du Président au Fort de Brégançon :



« On est pas loin de l’ambiance colonie de vacances. » pic.twitter.com/oiEsym9QdU — Bleu Blanc Rouge ! ???????? (@LBleuBlancRouge) August 13, 2026

Este o poză autorizată, care amintește de alte fotografii realizate în timpul vacanțelor sale de vară anterioare de la reședința prezidențială de vară. Și acelea stârniseră deja critici din partea adversarilor săi politici.

De asemenea, articolul afirmă că vacanța lui Emmanuel Macron este „studioasă”, cu un birou amenajat în Fortul Brégançon: „Președintele își petrece zilele la telefon”.

Dar Olivier Faure nu a comentat cealaltă poză care ocupă un colț al aceleiași coperți a revistei Paris Match și care îl înfățișează pe Raphaël Glucksmann pupându-se cu partenera sa, jurnalista Léa Salamé, pe o plajă din Corsica, un preludiu la un alt articol despre „momentul marilor decizii” ale cuplului.

Liderul partidului Place Publique va confirma în toamnă dacă va candida la președinție, situație în care ar trebui să participe la alegerile primare, cu scopul de a obține sprijinul Partidului Socialist - și, eventual, să-l înfrunte pe Olivier Faure în acest proces.

Francezii trăiesc o „vară apocaliptică” și Macron își face ”un advertorial despre vacanța sa publicat în Paris Match”

Marine Tondelier, secretară națională a Verzilor și candidată la președinție, spune că francezii trăiesc o „vară apocaliptică” și „președintele nostru își face, prin urmare, un advertorial despre vacanța sa publicat în Paris Match” .

„Emmanuel Macron: «Ai văzut cât de repede merge skijet-ul meu mare?»”, a ironizat ea vineri pe X, făcând o paralelă între fotografie și „decesele cauzate de cinci valuri de căldură, o secetă și incendii istorice, o criză agricolă, șomajul și sărăcia explozive, o criză a locuințelor, o datorie abisală...”. Pentru ea, această fotografie este catalogată ca fiind „un deget mijlociu gigantic pentru mediu, [Emmanuel Macron] știe asta ” .

„Acesta este genul de politică care nu-mi place”, a afirmat Pierre Ouzoulias, senator comunist de Hauts-de-Seine, la radio Europe 1. El spus că Emmanuel Macron trebuia „să fie într-o mașină de pompieri ajutând pompierii să stingă incendiul. Acolo i-ar fi fost locul. După vara pe care am avut-o, demonstrând că președintele este, de fapt, în vacanță, nu cred că acest lucru reflectă nivelul de îngrijorare publică, care este larg răspândit”, a evidențiat reprezentantul Partidului Comunist Francez.

Deputata Edwige Diaz (Adunarea Națională, Gironde), intervievată la Franceinfo, a spus că fotografiile cu Macron sunt „stângace, dar toată lumea are dreptul să-și ia o vacanță” și există „chestiuni mai importante ”.