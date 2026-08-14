Șiretlicul lui Donald Trump cu avionul Air Force One, "o joacă de copii" în fața secretomaniei lui Putin. Cum sunt mințiți jurnaliștii ruși

De frica dronelor lui Zelenski, Putin folosește tot felul de trucuri pentru a se ascunde. Sursa foto: Agerpres

Șiretlicul lui Donald Trump cu avionul Air Force One poate părea desprins dintr-un film de acțiune. În Rusia lui Vladimir Putin, însă, astfel de trucuri sunt aproape o rutină.

"Șiretlicul președintelui american Donald Trump cu avionul Air Force One a fost un episod uluitor, dar pălește în comparație cu secretul din jurul președintelui rus Vladimir Putin", a cărui activitate este învăluită în atât de mult mister încât jurnaliștii au încercat să o urmărească analizând gradul de ofilire al plantelor din biroul său, scrie pentru The New York Post, Anton Troianovski, fost corespondent la Moscova.

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Potrivit lui, aceasta este metoda la care au recurs unii reporteri în acest an atunci când încercau să își dea seama dacă aparițiile televizate ale liderului rus au avut loc atunci când Kremlinul a declarat că au avut loc. Inversarea aparentă a putrezirii frunzelor observată la plantele lui Putin sugerează că întâlnirile au avut loc de fapt într-o ordine diferită și în zile diferite, scrie Anton Troianovski.

Pentru Putin, o astfel de înșelăciune ar fi ceva obișnuit. Casa Albă, în schimb, a fost criticată pentru că nu a dezvăluit mutarea secretă a avionului lui Trump pe o pistă din Turcia luna trecută decât abia atunci când The Washington Post a publicat o știre despre asta, scrie NYT.

Reporter de investigații rus, despre șiretlicul lui Trump cu Air Force One: Comparativ cu Rusia asta este o joacă de copii

"Comparativ cu Rusia", a spus Mihail Rubin, un reporter de investigații rus, "asta e o joacă de copii".

Se pare că Rubin și alți reporteri ruși au descoperit că Putin și-a dotat reședințele cu birouri aproape identice, astfel încât înregistrările video ale întâlnirilor să nu dezvăluie locația sa exactă.

Mihail Rubin a relatat pentru prima dată în 2020 că Putin lucra din birouri cu aspect identic, în reședințele sale din suburbiile Moscovei și în stațiunea Soci de la Marea Neagră, permițând Kremlinului să mintă cu privire la locația sa. De altfel, și un raport de anul trecut al Radio Europa Liberă/Radio Liberty a dezvăluit mai multe detalii despre această încercare de înșelăciune, evidențiind mici diferențe dintre acele birouri aparent identice, cum ar fi amplasarea mânerelor ușilor și modificări aprope insesizabile ale pereților - care indicau că se aflau în locuri diferite.

În plus, aparatul de securitate al lui Putin a construit un tren prezidențial, care are ramificații feroviare speciale și stații secrete în apropierea a cel puțin trei dintre reședințele sale, conform știrilor și imaginilor din satelit.

Oficialii guvernamentali ar fi obligați să țină mereu secrete întâlnirile cu Putin până când acestea sunt televizate - uneori săptămâni mai târziu - și apoi să se prefacă că au avut loc în ziua respectivă.

Minciunile, doar "o zi de marți obișnuită" pentru Putin

În Rusia, falsurile oficiale despre locul unde se află președintele rus "sunt doar o zi de marți obișnuită", a declarat Farida Rustamova, o jurnalistă din Rusia care relatează despre Kremlin din exil. Ea a relatat că se întâmplă adesea ca interlocutorii lui Putin din întâlnirile sale televizate să vorbească despre evenimente depășite. Există chiar și un termen artistic pentru acele întâlniri dintre Putin și jurnaliștii ruși cu lansare întârziată: konservy sau conserve.

Rubin, care locuiește acum în Carolina de Nord și este redactor adjunct al publicației de știri Proekt, a povestit că a avut prima dată senzația că Putin este foarte secretos când a relatat despre Kremlin pentru un ziar de afaceri rusesc, în urmă cu un deceniu. El a spus că la un moment dat a văzut membri ai Consiliului de Securitate al lui Putin sosind la o întâlnire, dar biroul său a anunțat întâlnirea abia câteva zile mai târziu, ca și cum ar fi fost un eveniment nou.

De unde a pornit obsesia lui Putin pentru securitate. Are și tren blindat, ținut secret

Totodată, Anton Troianovski a povestit că atunci când era corespondent New York Times la Moscova și relata frecvent despre Putin, și-a făcut o idee despre eforturile depuse de președintele rus pentru a-și ascunde deplasările atunci când a vizitat Lacul Valdai, unde Putin are o reședință la țară, în 2021. Locuitorii i-au povestit despre o nouă linie de cale ferată misterioasă care fusese construită spre complexul său. Imaginile din satelit au arătat o nouă stație, cu un heliport, care nu apărea pe orarele publice sau pe hărțile feroviare, de parcă nici nu ar fi existat.

În 2023, un dezertor al FSO a afirmat că Putin folosea călătoriile cu trenul pentru a evita să fie urmărit. Documente scurse indicau că un tren blindat secret, echipat pentru biroul președintelui, vopsit ca un tren de pasageri obișnuit, dar dotat cu o sală de sport, un centru SPA și echipamente speciale de comunicații, era folosit frecvent de Putin.

Obsesia lui Vladimir Putin pentru securitate a părut să crească în timpul pandemiei COVID-19, când i-a obligat pe oficialii ruși să intre în carantină timp de două săptămâni înainte de a-l vedea. Atunci, izolarea sa a facilitat ascunderea locului unde se află. Apoi, obsesia lui Putin s-a acutizat și mai mult după ce a invadat Ucraina în 2022, mai ales că dronele ucrainene au început să zboare tot mai adânc în Rusia, provocând uneori chiar întreruperi ale internetului mobil și, se pare, limitându-i călătoriile.

Prin Moscova ar umbla adesea coloane oficiale momeală

Dar asta nu este tot. La Moscova există acum speculații că enormele coloane de mașini văzute mergând cu viteză pe străzile orașului și despre care se presupune că îl transportă pe Vladimir Putin sunt uneori, de fapt, momeli, susține Rustamova.

"Putin este caricatura unei figuri care a dus tot ce se întâmplă în jurul său până la absurd", a spus Rubin.

"Pentru Putin, înșelăciunea nu se referă doar la securitate, ci și la proiectarea unui aer de activitate și control constant. Intensitatea acoperirii presei americane a președintelui, pe de altă parte, ar fi fost de neimaginat în Rusia chiar și înainte de războiul din Ucraina și de pandemie", a concluzionat Anton Troianovski.