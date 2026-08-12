Ucraina a predat SUA propuneri pentru încheierea războiului

Președintele american Donald Trump (stânga), președintele ucrainean Volodimir Zelenski (centru) și președintele rus Vladimir Putin (dreapta). Colaj DCNews/Iulia Horovei; Sursa foto: Agerpres/Freepik

Kievul a transmis SUA propunerile sale pentru încheierea războiului cu Rusia.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că ţara sa a predat negociatorilor americani o serie de propuneri pentru un plan privind încheierea războiului cu Rusia şi a sugerat ca Moscova va folosi alegerile parlamentare din septembrie pentru a declara o nouă mobilizare, transmit Reuters şi dpa.

Anunţul lui Zelenski intervine pe fondul sugestiilor făcute atât de Rusia, cât şi de Ucraina conform cărora negociatorii americani vor veni în curând la Moscova şi Kiev.

Am predat părţii americane propunerile noastre, a spus şeful statului ucrainean în mesajul video cotidian adresat conaţionalilor săi.

Şi Statele Unite pot contribui la consolidarea apărării noastre, în primul rând cu apărare antiaeriană, şi pot pune presiune asupra Rusiei pentru ca aceasta să-şi schimbe planurile - adică să se pregătească pentru încheierea războiului, nu să îl prelungească, a adăugat preşedintele ucrainean.

"Ruşii se pregătesc pentru mobilizare în toamnă, imediat după pseudo-alegeri"

În ianuarie, negociatorii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner s-au deplasat la Moscova, însă deocamdată nu au făcut o vizită la Kiev. Ucraina a cerut în mod repetat o încetare a focului după aproape patru ani şi jumătate de conflict cu Rusia.

Moscova susţine că doreşte o rezolvare, dar precizează că orice soluţie trebuie să implice cedarea integrală de către Ucraina a patru regiuni revendicate de Rusia.

Volodimir Zelenski a mai afirmat că serviciile secrete ucrainene deţin probe conform cărora Rusia va exploata pseudo-alegerile din luna septembrie pentru a declara o nouă mobilizare în scopul sporirii numărului militarilor combatanţi.

Ruşii se pregătesc pentru mobilizare în toamnă, imediat după pseudo-alegeri, a spus Zelenski, referindu-se la planul Moscovei de a crea aparenţa că cetăţenii ruşi ar susţine războiul.

Apoi, după aşa-numitele alegeri, Putin are în plan o mobilizare rapidă suplimentară a câtorva sute de mii de ruşi până la finalul anului, plus un număr similar anul viitor, a adăugat Zelenski, conform Agerpres.

Zelenski anunță discuții cu emisarii lui Trump pentru relansarea negocierilor de pace

Volodimir Zelenski a anunţat încă din iulie că a discutat cu trimişii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner pentru a "revitaliza diplomaţia" şi a găsi o cale de ieşire din războiul cu Rusia, într-un moment în care negocierile stagnează, relatează AFP şi Reuters.

"A fost o discuţie productivă şi importantă despre cum să revitalizăm diplomaţia şi să avansăm spre pace. Pacea este necesară, o pace demnă, iar Ucraina este pregătită pentru ea de mult timp", a declarat Zelenski pe X.

La rândul său, preşedintele rus Vladimir Putin a declarat la sfârşitul lunii iunie că aşteaptă sosirea negociatorilor americani pentru a relua discuţiile, la mai bine de patru ani de la începerea războiului.

Eforturile de mediere au stagnat

Eforturile de mediere ale SUA între Kiev şi Moscova au stagnat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, la sfârşitul lunii februarie, atenţia Washingtonului fiind concentrată asupra Iranului. Negocierile sunt blocate, în special, din cauza problemei teritoriilor din Ucraina revendicate de Rusia. Moscova cere retragerea completă a armatei ucrainene din regiunea Donbas, din estul ţării, o solicitare pe care Kievul o respinge.

Discuţiile vin și după ce în ajun Volodimir Zelenski l-a înlocuit pe comandantul armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, aflat în centrul unui conflict cu fostul ministru al apărării, Mihailo Fedorov, privind modul de desfăşurare a războiului, conform Agerpres.

Rusia lovește Ucraina cu rachete balistice

În ciuda încercărilor lui Zelenski, dar și a declarațiilor legate de pace ale lui Putin, Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra Ucrainei, cu rachete balistice și bombe aeriene ghidate.

Atacurile efectuate de forţele ruse în Ucraina în noaptea de luni spre marţi s-au soldat cu cel puţin nouă morţi, dintre care şase în regiunea Zaporojie, din sud-estul ţării, au anunţat autorităţile locale, citate de AFP şi Reuters.

În oraşul Zaporojie, „şase persoane au fost ucise şi 19 au fost rănite”, a scris pe Telegram şeful administraţiei militare regionale, Ivan Fedorov. Precedentul bilanţ era de cinci morţi.

Potrivit lui Fedorov, armata rusă a procedat la o lovitură „masivă” cu rachete şi bombe aeriene ghidate, avariind blocuri de apartamente şi clădiri nerezidenţiale.

Forţele ruse au atacat cu drone şi artilerie cinci districte din regiunea Dnipropetrovsk (est), a informat şeful administraţiei militare locale. „Trei persoane au fost ucise”, printre care un adolescent de 15 ani, a adăugat Oleksandr Ganja pe Telegram. Alte cinci persoane au fost rănite.

La Kiev, o serie de explozii au fost auzite puţin după ora locală 00:00 (joi ora 21:00 GMT), a constatat corespondentul AFP.

Ministerul Apărării rus a revendicat, pe platforma Max, atacuri vizând „întreprinderi ale sectorului militaro-industrial şi centre logistice şi de transport din oraşele Kiev şi Zaporojie”.

Noapte de foc în Ucraina

Fedorov a spus că forțele ruse au atacat Zaporojie cu rachete balistice și bombe aeriene ghidate. Atacurile au avariat locuințe și alte clădiri, au provocat incendii și au dus la întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

Jurnaliști aflați la fața locului au relatat că în jurul orei 00:30 s-au auzit mai multe explozii puternice în Zaporojie. Una dintre explozii a fost suficient de puternică pentru a zgudui clădirile.

Iar amenințarea nu s-a încheiat după primele lovituri. După o scurtă perioadă de calm și ridicarea alertei aeriene, autoritățile au emis o nouă avertizare, după ce drone rusești s-au apropiat de Zaporojie.

Aproximativ în același timp cu primele atacuri, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că rachete balistice rusești se îndreptau spre Kiev, Zaporojie, Sumî, Harkov și Cernihiv, indicând o amenințare cu rachete asupra mai multor orașe importante din Ucraina.

Explozii și incendii la Kiev

Explozii s-au auzit și în Kiev, la scurt timp după miezul nopții, după ce autoritățile au avertizat cu privire la un atac cu rachete balistice.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a avertizat că orașul se află „sub atac cu rachete balistice” și le-a cerut locuitorilor să rămână în adăposturi.

Echipaje medicale au fost trimise în districtul Șevcenkivski, unde un depozit a fost avariat. Autoritățile orașului au raportat incendii la mai multe spații de depozitare din zona centrală a Kievului și au precizat că o persoană a fost rănită.

Prima alertă aeriană din Kiev a fost ridicată după aproximativ 40 de minute, însă autoritățile au emis ulterior o nouă alertă, pe măsură ce amenințarea rusă a reapărut în timpul nopții.

Atacul din timpul nopții are loc pe fondul creșterii semnificative a utilizării de către Moscova a rachetelor balistice împotriva orașelor ucrainene, ceea ce pune o presiune tot mai mare asupra stocurilor limitate ale Ucrainei de interceptoare pentru sistemele avansate de apărare aeriană.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia se pregătește să desfășoare trupe nord-coreene suplimentare și că a primit noi rachete balistice din Coreea de Nord.

Kievul afirmă că intensificarea cooperării militare dintre Rusia și Coreea de Nord îi permite Moscovei să susțină războiul, oferindu-i în același timp Phenianului experiență valoroasă pe câmpul de luptă.

Ucraina le-a cerut în mod repetat Statelor Unite și aliaților europeni să furnizeze sisteme Patriot suplimentare și rachete interceptoare, în contextul intensificării atacurilor rusești cu rază lungă de acțiune asupra centrelor populate din Ucraina.

Ce urmărește Putin după patru ani de conflict

Una dintre persoanele familiarizate cu modul de gândire al lui Putin, sură pentru Reuters, spune că Putin „și-a întărit poziția” și este hotărât să atingă principalul obiectiv militar: ocuparea întregii regiuni Donbas din estul Ucrainei. Aceeași sursă afirmă că acesta a respins recent propunerea unor consilieri care sugerau un compromis bazat pe încetarea focului de-a lungul actualei linii a frontului. A doua sursă susține că liderul de la Kremlin este convins că Rusia va cuceri în curând Donbasul.

În luna iunie, Putin a respins public apelul lui Zelenski pentru o întâlnire și un armistițiu.

„Rusia este pregătită pentru o soluționare pașnică, dar are suficiente capacități pentru a acționa independent și a continua operațiunea militară specială”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca răspuns la solicitarea Reuters.

Ca răspuns la o solicitare adresată biroului lui Zelenski, un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că informațiile serviciilor de informații ucrainene din ultimele luni indică faptul că Putin pregătește noi etape ale războiului, nu pacea, inclusiv noi operațiuni în Ucraina sau chiar un posibil atac asupra unei alte țări europene.

Unii analiști militari occidentali consideră că Rusia ar avea nevoie de o mobilizare obligatorie a bărbaților apți de luptă pentru a reuși să ocupe întregul Donbas. O astfel de măsură este însă nepopulară politic, iar Putin a evitat-o încă din primii ani ai războiului.

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