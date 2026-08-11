Alertă astrologică pentru patru zodii! Cum ne afectează Eclipsa de Soare din 12 august

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre unul dintre cele mai marcante evenimente astrologice din 2026.

O Eclipsă de Soare este destul de puternică, Atunci când avem una în semnul Leului, guvernat chiar de Soare, este clar că universul are planuri speciale în jurul datei de 12 august.

Arhetipul Leului vorbește despre putere, validare, respect, identitate, iubire, dar și despre ego.

Și cum eclipsa are parte și de Mercur și Jupiter, putem spune că unii nativi vor primi multiple revelații despre cât de iubiți sunt. Și vor lua decizii serioase în urma acestora.

Taur/Ascendent în Taur

Eclipsa de Soare activează casa a patra. Apar unele evenimente legate de casă, familie sau “acasă-ul” interior. Te vei conecta cu rădăcinile așa cum nu ai mai făcut-o de mult. Pur și simplu apare contextul care să te oblige să o faci. S-ar putea să fii pregătit de noi capitole în ceea ce privește locuința. Indiferent că te muți, că decorezi sau că vei cumpăra/vinde un imobil. Pur și simplu ai nevoie de un spațiu al tău, în care să te simți foarte bine. Confortul contează. Din punct de vedere emoțional, trebuie să înveți să te protejezi.

Leu/Ascendent în Leu

Îți dai seama că ești primul vizat de către astre. Eclipsa de Soare se petrece chiar în semnul tău. Și te obligă să îți decizi noua identitate. Cum te prezinți în lume? De la cum te îmbraci, cum te comporți și cum vrei să te afirmi. Trebuie să îți decizi mediul unde tu ești personajul principal. Și nu contează așteptările familiei sau ale societății. Ci doar unde nu mai vrei să faci compromisuri și să îți permiți să fii autentic. Pentru că eclipsa are parte și de Mercur sau Jupiter, poți fi sigur că vei face alegerile potrivite. Rezultatele nu se vor vedea imediat, ci în timp. Pot apărea evenimente bizare.

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Scorpion/Ascendent în Scorpion

Eclipsa de pe 12 august se petrece în casa a zecea, aceea legată de carieră, autoritate și statut în societate. Și cu siguranță că îți aduce nevoia să te repoziționezi față de parcursul tău profesional sau să îți refaci strategia pentru viitorul apropiat. Nu este cazul să fii încăpâțânat și să refuzi schimbarea. Aceasta se va petrece oricum, deci este recomandabil să faci o alegere inteligentă. Lumea este în continuă mișcare. Și tu vrei să îți meargă din ce în ce mai bine. Pentru unii dintre voi, această perioadă poate aduce oportunități așa din senin.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Eclipsa de Soare va activa casa a șaptea. Și te va face să îți dai seama dacă ești apreciat sau respectat în relațiile personale sau parteneriatele profesionale. Poate fi vorba de un nou început în relația de cuplu. De aceea, este important să îi dedici persoanei iubite mai mult timp. Nimic nu este necondiționat. Așa că oferă și pe urmă cere. Și dacă simți că nu ești validat, poate că este cazul de unele schimbări. Cei singuri vor fi mai disponibil să cunoască posibili parteneri, însă vor avea și mai multe cerințe.