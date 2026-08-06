Horoscop 6 august 2026. Venus intră în Balanță. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zodii

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi, Venus își începe tranzitul în Balanță, unul în care se simte foarte bine. Urmează o perioadă favorabilă pentru relații și colaborări, în care vom căuta echilibrul, armonia și frumuseța în tot ce ne înconjoară. Tranzitul lui Venus în Balanță din 2026 este unul mai special deoarece va avea parte și de o retrogradare.

Horoscop 6 august 2026 Berbec

Începe o perioadă bună pentru a întări o relație, personală sau profesională. De asemenea, nu feri de a interacționa cu oameni noi.

Horoscop 6 august 2026 Taur

Venus, guvernatoarea ta, ajunge în casa a șasea. Atenția ta se va muta pe treburile casnice și pe optimizarea modului în care muncești.

Horoscop 6 august 2026 Gemeni

Tentații vor fi la tot pasul, dar buzunarele tale nu pot face față chiar la toate. Deci ai nevoie de o atitudine mult mai pragmatică pe plan financiar.

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Horoscop 6 august 2026 Rac

Vei deveni mai interesat de estetica locuinței. Reamenajare, reparații sau noi achiziții. Familia te va ajuta să iei decizii.

Horoscop 6 august 2026 Leu

Vei deveni mult mai selectiv când va veni vorba de persoanale din jurul tău. Și vei fi și destul de dornic să îți îmbunătățești cunoștințele.

Horoscop 6 august 2026 Fecioară

Dacă un proiect nu îți aduce rezultate concrete, este cazul să nu îi mai dedici atâta timp. Vei fi când sociabil, când mai retras.

Horoscop 6 august 2026 Balanță

Venus intră în semnul tău. Și îți va aduce un plus de carismă și susținere din partea celor din jur. Încearcă să nu faci multe promisiuni.

Horoscop 6 august 2026 Scorpion

Pe plan amoros, urmează o perioadă mai complexă. Ai nevoie de introspecție și de acceptarea unor alegeri care s-au dovedit a fi greșite.

Horoscop 6 august 2026 Săgetător

Ai nevoie de timp cu tine, dar și de socializare. Și chiar este cazul să găsești un echilibru între aceste părți din tine.

Horoscop 6 august 2026 Capricorn

Nimic nu va fi predictibil la locul de muncă. Spre binele tău, nu te dezice deloc de diplomație sau de o atitudine proactivă.

Horoscop 6 august 2026 Vărsător

Astrele te avantajează când vine vorba de plimbări, evenimente sociale sau învățare. Dar, când vine vorba de conflicte, nu.

Horoscop 6 august 2026 Pești

Astrele te încurajează să economisești și să te ferești de victimizare când vine vorba de bani. Resursele interioare sunt cele care contează.