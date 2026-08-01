Astrograma lui Mugur Isărescu. Simulescu dezvăluie ce spun astrele. Guvernatorul BNR împlinește 77 de ani

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Foto: Agerpres

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat portretul astrologic al lui Mugur Isărescu. Sâmbătă, 1 august, guvernatorul BNR împlinește 77 de ani.

Mugur Isărescu, economist, guvernator al Băncii Naționale a României, s-a născut pe 1 august 1949, la Drăgășani. Ca orice nativ Leu, avem de-a face cu o persoană ambițioasă, cu reale calități de organizator, dornic de a cuceri culmi înalte, de respect și validare.

Mai departe, în astrograma acestuia, vom regăsi mai multe conjuncții puternice.

Conjuncția Mercur-Pluto în semnul Leului îl ajută să identifice din timp posibile amenințări, dar și să ia decizii la care alții nu s-ar încumeta. Am putea spune că mintea sa este precum un laser performant. Știe când și cum să riște!

Mugur Isărescu - exigent, obsedat de perfecțiune și foarte atent la detalii

O altă conjuncție importantă din astrograma natală, între Venus și Saturn în semnul Fecioarei, este responsabilă pentru exigență, obsesia pentru perfecțiune și atenția copleșitoare la detalii. Să nu uităm de pragmatismul manifestat în chestiunile financiare. Sau plăcerea de a munci.

Conjuncția Marte-Uranus vorbește de pionierat. Mugur Isărescu vede viitorul înainte celorlalți și are curajul să îl creeze. Și poate și un plus de nerăbdare. Când alții spun că nu se poate, el spune “de ce nu?”.

Iar Nodul Sud în Balanță (în apropierea lui Neptun) aduce calități de diplomat, putere de negociere și inspirație în momentele cele mai furtunoase.