Previziuni astrale a doua jumătate a lunii iulie 2026. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre evenimentele din ultima jumătate a lunii iulie.

Mercur își oprește retrogradarea în Rac, dar Saturn o începe în semnul Berbecului. Soarele se întâlnește cu Jupiter în Leu, ceea ce înseamnă că finalul lunii iulie va fi plin de experiențe pozitive pentru cei care sunt încrezători și dornici să vadă partea bună a vieții.

Berbec/Ascendent în Berbec

Saturn își va începe retrogradarea în semnul tău. Și acest aspect îți poate influența toate aspectele vieții. În primă fază, vei simți o stagnare, o încetinire a ritmului și mai multe blocaje. Însă, Saturn retrograd vrea ca tu să faci totul în mod autentic. Chiar și atunci când mergi în vacanță, să te bucuri cu adevărat de viață. Nu să încerci să te implici în tot felul de activități din frica de a nu rata ceva.

Taur/Ascendent în Taur

Vestea bună este că se vor rezolva mai multe chestiuni administrative. Că găsești soluții la problemele pe care le-ai tot evitat. Și astfel, poți respira ușurat. Pe plan financiar, vor apărea surprize, deci nu are rost să îți faci un buget simplu. O perioadă bună pentru a te ocupa de gospodărie.

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Gemeni/Ascendent în Gemeni

Marte rămâne în semnul tău, iar Mercur își încetează retrogradarea. Finalul lunii iulie va fi mult mai prielnic, pe mai multe planuri. De altfel, ar trebui să îți alegi luptele și să nu îți consumi energia pentru problemele altora. Fă tot posibilul să rămâi cu multe amintiri după vacanță.

Rac/Ascendent în Rac

Mercur își oprește retrogradarea în semnul tău. Dispar amânările și încurcăturile. Vei reuși să îți construiești un program de care să te ții. Tentații vor fi la tot pasul, deci s-ar putea să faci și unele cheltuieli impulsive.

Leu/Ascendent în Leu

Începe sezonul tău, unul special, pentru că are parte și de Jupiter. La finalul lunii iulie, îți recapeți încrederea că va fi bine. Te va curprinde o efervescență rară, vei asculta de expresiile “carpe diem” și “festina lente”. Timpul petrecut cu prietenii va fi de neuitat.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Chiar dacă, iată, este mijlocul verii, trebuie să știi că, pe plan profesional, apar numeroase evenimente. Unele care să te scoată în față chiar. Dacă ești plecat în concediu sau vacanță, de asemenea, vei atrage privirile. Mercur își va opri retrogradarea, deci planurile vor decurge așa cum ți-ai dorit.

Balanță/Ascendent în Balanță

Saturn va retrograda în casa a șaptea. Și te face mai atent la comportamentul partenerului sau la starea relației de cuplu. Oricât de mult ai vrea tu să înfrumusețezi totul, nu vei mai reuși. Pe plan profesional, Mercur își oprește retrogradarea și astfel, mai dispar din probleme.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Este cazul să strălucești! Să fii cât mai ambițios, să nu te compari cu nimeni și sâ îți vezi de propriile planuri. Astrele îți oferă numeroase oportunități pe plan profesional sau social, trebuie doar să ai mintea clară pentru a le prinde din zbor. De asemenea, vor apărea unele cheltuieli în familie.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

A doua jumătate a lunii iulie o să fie pe placul tău. Fie că ești în vacanță sau la muncă, trebuie să vezi doar jumătatea plină a paharului. Această atitudine va atrage oameni importanți și noi șanse. Călătoriile vor genera amintiri de neuitat.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Saturn guvernatorul tău își va începe retrogradarea în casa a patra. Timpul nu va fi neapărat aliatul tău, așa că acceptă că unele planuri nu îți ies când îți dorești tu. Însă ai ceva de învățat în următoarele două săptămâni. Că orice criză se poate transforma într-o mare oportunitate.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

La locul de muncă și când vine vorba de chestiunile administrative, în continuare vor mai fi încurcături, amânări sau ajustări. Dar, pe plan relațional sau social, vor fi multiple oportunități. Deci nu sta doar în casă!

Pești/Ascendent în Pești

Saturn și Neptun vor fi retrograde în casa a doua, a banilor. Când ești liniștit, când preocupat din punct de vedere financiar. De aceea, recomandabil ar fi să trăiești prezentul și să nu îți faci tu scenarii care mai de care mai periculoase. Haosul de la locul de muncă îți poate afecta organismul.